Sundhedsmyndighederne kom fredag med anbefalinger for festivaler. Festivalerne vil have politisk afklaring.

Det var ikke nok for de danske festivaler, da sundhedsmyndighederne fredag kom med anbefalinger for, hvordan man kan afholde festivaler til sommer.

I en fælles udtalelse fra brancheorganisationen Dansk Live skriver flere af Danmarks største festivaler under på, at det uden en snarlig politisk udmelding vil være urealistisk at gennemføre de store sommerfestivaler.

- Vi kan ikke vente længere. De tidligste festivaler finder sted allerede i maj, står der i udtalelsen, der blandt andet er underskrevet af Roskilde Festival, Tinderbox og Northside.

I anbefalingerne fra regeringens ekspertgruppe lyder det blandt andet, at gæster skal deles op i mindre sektioner og ikke bør kunne overnatte til festivalerne.

Men der er kun tale om anbefalinger. Og det er fra politisk hold endnu ikke fastlagt, hvordan reglerne for festivaler bliver til sommer.

- Det er ikke første gang, vi beder om afklaring. Fra Dansk Lives side havde vi klart meldt ud, at marts var deadline for os, står der videre i brevet.

Der kan dog gå lidt tid endnu, før festivalerne får klart svar på, om anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne rent faktisk bliver til regler fra politikerne.

- Rapporten er lige blevet sendt ud, så nu skal vi alle have god tid til at læse den, siger kulturminister Joy Mogensen (S) til TV2.

Men tiden er knap, mener Dansk Live, og der er brug for en udmelding nu.

Fredag eftermiddag er der mindre end 27 dage, før Jelling Festival efter planen begynder at lukke gæster ind.

- Vi skylder alle de mange, der er engageret i vores begivenheder fra artister over fødevare - og hegnsleverandører til de tusinder af frivillige og publikum en endelig afklaring, skriver Dansk Live og festivalerne.

Administrerende direktør fra Roskilde Festival Signe Lopdrup har desuden sagt til Politiken, at det med de anbefalede retningslinjer fra sundhedsmyndigheder ikke vil være muligt at afholde festivalen i 2021.

- Det er for os at se ikke længere på nogen måde realistisk at tro på, at vi kan gennemføre årets festival, siger hun til avisen.

/ritzau/