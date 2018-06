F-16-kampflys levetid forlænges et halvt år, fordi byggeri til F-35 er forsinket, oplyser forsvarsministeren.

København. De danske F-16-kampfly skal flyve et halvt år længere end planlagt.

Det viser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens (V) notat til Folketingets Forsvarsudvalg.

Det skriver nyhedsmediet Altinget.

F-16-flyene skal udfases i 2024, når forsvaret har nok nye F-35-kampfly.

Men hangaren til de nye kampfly er forsinket. Derfor må F-16-fly blive på vingerne godt seks måneder længere end planlagt.

- Som bekendt valgte vi i foråret at flytte placeringen af F-35-komplekset til den sydvestlige del af Flyvestation Skrydstrup for at mindske generne fra terminalstøjen mest muligt, skriver Claus Hjort Frederiksen.

- Den ændrede placering indebærer en forsinkelse af byggeriet, hvorfor hangarkomplekset ikke vil kunne blive klar til at modtage de første fly i ultimo 2022 som hidtil planlagt, hedder det i notatet.

Forsvaret ville løse problemet ved at få de nye F-35-kampfly i udlandet. Så kunne vi råde over flyene, selv om vi ikke kunne opbevare dem i Danmark. Nu vælger man en anden løsning, forklarer forsvarsministeren.

- Da der imidlertid har været mindre slitage på F-16-flyene de seneste to år end forudsat (...), har vi i stedet valgt at håndtere byggeforsinkelsen ved at flyve operativt lidt længere med F-16, siger Claus Hjort Frederiksen,

Samtidig flyttes leveringen af de første F-35 på Flyvestation Skrydstrup fra ultimo 2022 til april 2023.

Forsvarsministeriet oplyser til Altinget, at F-16-flyenes pensioneres omkring seks måneder senere. De udfases ikke fra slutningen af 2024, men i første halvår 2025.

/ritzau/