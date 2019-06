Investeringer i klima, børn, ældre og sundhedsvæsenet. Der skal skrues op for velfærden, når landets kommende statsminister, Mette Frederiksen (S), sætter sig for bordenden.

Det fremgår af hensigtserklæringen: 'Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: Retfærdig retning for Danmark'. Et udspil, der rummer meget godt, men som mangler en plan for, hvor velfærden skal komme fra, mener erhvervsledere, som B.T. har talt med, og Dansk Erhverv.

Topchef i ingeniørvirksomheden Cowi og formand for Dansk Industri Lars-Peter Søbye mener, det er positivt, at regeringen kommer med et udspil, hvor de vil føre en økonomisk ansvarlig politik og samtidig være med til at skabe en bæredygtig udvikling i Danmark.

»Nu er det rigtigt vigtigt, at vi ser en plan for, hvordan det skal finansieres. Jeg har været ude og sige det tidligere, og jeg siger det gerne igen. Det er ikke ved at hæve skatter og afgifter,« siger han og pointerer, at han bliver en smule bekymret, når han i dokumentet kan læse, at et af de få steder, de fire partier bliver mere præcise omkring finansiering, handler om at hæve skatten på generationsskiftet.

Formand for DI og topchef i Cowi Lars-Peter Søbye (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Formand for DI og topchef i Cowi Lars-Peter Søbye (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er lige præcis den vej, jeg ikke synes, vi skal gå,« siger Lars-Peter Søbye og forklarer, at en øget skat på generationsskiftet går direkte mod de 10 anbefalinger, Det Grønne Vækstteam lavede, som skal sikre, at grønne danske virksomheder står endnu stærkere.

Samme opfattelse har Dansk Erhverv, der også ærgrer sig over, at der i aftalen står, at topskatten ikke skal sænkes.

»Det er ærgerligt. Blandt andet fordi det kunne være med til at få en del danskere til at arbejde mere,« udtaler administrerende direktør Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Koncerndirektør i TDC Jens Aaløse mener ligesom Lars-Peter Søbye, at udspillet indeholder mange gode og spændende elementer, men han savner, at de fire partier i højere grad adresserer erhvervslivet i deres erklæring.

Jens Aaløse, Koncerndirektør i TDC. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jens Aaløse, Koncerndirektør i TDC. Foto: Thomas Lekfeldt

»Hvis man ser på, hvad der er reel erhvervspolitik i dokumentet, så er der fire linjer, som handler om, at der skal være stabile rammevilkår. Men vil vi have råd til velfærd – også i fremtiden – så er det nødvendigt at være lige så ambitiøse omkring erhvervslivet, som vi er det omkring klimaet,« siger han og kommer med et ønske til Danmarks kommende statsminister.

»Jeg håber, hun vil arbejde for, at der bliver indgået nogle brede forlig hen over midten, der skaber stabilitet og forudsigelighed. Det er det, erhvervslivet har brug for, for at kunne investere.«

Begge topchefer er begejstrede for, at klima kommer til at spille en fremtrædende rolle, og det er også gode nyheder for dansk erhvervsliv, mener Lars-Peter Søbye.

»Det er utroligt positivt, at den kommende regering og dens støttepartier har så høje ambitioner for klimaet. Danske virksomheder har så meget at byde på i den henseende, og vi har rent faktisk måske nogle af de løsninger, der kan være med til at redde verden. Løsninger, der også er med til at skabe en god økonomi, som betyder, vi har råd til velfærd,« siger direktør i Cowi Lars-Peter Søbye, der glæder sig til at se den konkrete plan for, hvordan den nye regering vil nå sine mål.

»En plan, som vi i erhvervslivet hellere end gerne vil være med til at lave.«

Samme opfordring kommer koncerndirektør i TDC Jens Aaløse med:

»Jeg synes generelt, der er mange gode og spændende elementer. Især den del, der handler om klima. Der er nogle klare mål, og de har forpligtet sig til, at der skal ske markante ændringer. Jeg hæfter mig også ved, at man gerne vil inddrage interessenter, og jeg hilser det velkomment, hvis erhvervslivet kan blive en del af det.«