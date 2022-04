Danske diplomater og deres livvagter blev angrebet under den dramatiske evakuering fra Afghanistan i august sidste år.

I tekstbeskeder sendt af den daværende danske ambassadør i landet kan man læse, hvor tæt det var på at gå galt.

Under angrebet var der også andre europæere til stede, og en britisk soldat fik skudt sin hånd af.

Så galt gik det ikke for livvagten ansat af den danske ambassade. Livvagten blev ramt af et fragment, men fordi det ramte vagtens mobiltelefon, tog den i stedet al skaden.

Først skruer vi tiden tilbage til august 2021.

Bid for bid har Taliban-bevægelsen tilbageerobret det meste af Afghanistan, og dens krigere står nu tæt på hovedstaden, Kabul.

Vestlige efterretningstjenester – herunder amerikanske CIA og danske Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) – vurderer dog, at der er mange måneder til Kabuls fald. Faktisk vil det slet ikke ske i 2021.

Derfor har man endnu ikke travlt med at få egne statsborgere og ambassadepersonale hjem.

Det viser sig at være en fejl.

Den afghanske regeringshær falder fra hinanden, og da Kabul 15. august 2021 falder til Taliban, er alt kaos.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, forlader landet, og både vesterlændinge og afghanere vil ud og samler sig i Kabuls Internationale Lufthavn.

Desperate afghanere forsøger at kravle op på amerikanske militærfly, der er ved at lette.

Det er i det kaos, at den danske ambassadør Nathalia Feinberg, hendes ansatte og flere livvagter skal forsøge at komme ud af Kabul og til Islamabad i Pakistan.

Uden for en gate til lufthavnen opstår der kamphandlinger, hvor der affyres skud.

Der bliver skudt helt tæt på en bil, hvor en ansat fra ambassaden sidder. Ambassadøren kalder det i en besked til en sikkerhedsansvarlig fra Udenrigsministeriet i København for 'et angreb'.

'Incident ongoing netop nu uden for gaten: angreb, hvor vores folk dvs. Birgitta (sad i bilen), og CP (close protection-livvagt, red.) var – skud, hvor en brite mistede sin hånd,' skriver Nathalia Feinberg til den sikkerhedsansvarlige Kristian Ulrik fra Udenrigsministeriet i en besked på samtaleappen WhatsApp, som B.T. har fået aktindsigt i.

En livvagt er tæt på at blive såret, hvilket ambassadør Nathalia Feinberg også skriver i endnu en WhatsApp-besked.

'Vores CPer (close protection-livvagt) […] blev ramt af et fragment, men hans telefon tog al skade, og han er uskadt.'

Da oplysningerne når frem til krisestaben i Udenrigsministeriet, kalder en ansat fra Politiets Efterretningstjeneste situationen i Kabul og lufthavnen for meget alvorlig, fremgår det af ministeriets evalueringsrapport, hvor episoden også er beskrevet.

Ifølge Michael Aastrup, der er udenrigsordfører for Venstre, viser den farlige episode, at danske myndigheder kom alt for sent i gang med evakueringen.

»Den her episode viser med al tydelighed, at man skulle have lyttet til de eksperter og politikere, der sagde, at vi skulle have evakueret, før Kabul faldt til Taliban. Da Kabul faldt, var det et kaos, hvor alle skød på hinanden, og hvor det var ekstremt farligt for alle involverede,« siger Aastrup.

Han forklarer, at Venstre vil have en uafhængig undersøgelse af hele forløbet.

»Hvorfor gik vi ikke i gang før, selv om en lang række andre lande var startet før Danmark. Og hvad skete der internt i regeringen? De svar er slet ikke belyst i rapporten,« siger han med henvisning til myndighedernes evalueringsrapport.



B.T. har forgæves spurgt udenrigsminister Jeppe Kofod om et interview og en kommentar til kritikken af, at Danmark for sent trak sig ud af Afghanistan.

I stedet har Udenrigsministeriet sendt en skriftlig kommentar:

»Det er velbeskrevet, at Forsvarets Efterretningstjeneste, NATO, USA og andre allierede undervurderede, hvor hurtigt Taliban ville indtage Kabul.

Selv Taliban udtrykte overraskelse over, hvor hurtigt Kabul faldt.

Derfor måtte Danmark, ligesom mange andre ligesindede lande, meget hurtigt sætte en evakueringsoperation i gang.

Sikkerheden for de udsendte medarbejdere i Kabul var af højeste prioritet for Udenrigsministeriet både før og under evakueringsoperationen. Derfor var der også et betydeligt sikkerheds-setup til stede på jorden under evakueringen,« oplyser ministeriet.

