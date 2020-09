Ungdomshuset på Dorteavej i København arrangerer i næste måned en bustur til Tyskland. Det lyder hyggeligt, men formålet er ikke at købe billigt slik og sodavand.

Turen går til det besatte hus Liebigstrasse 34 i Østberlin.

Huset – der går under navnet Liebig34 – er truet af rydning, og derfor har husets aktivister udsendt et internationalt opråb til deres kammerater i andre europæiske lande.

»I slutningen af oktober vil der muligvis være fastlagt en rydningsdato for Liebig34. Vi vil samles for at forhindre dette og tage huset tilbage, hvis det allerede er blevet ryddet ugerne forinden. Vi har brug for al den kraft, vi kan få, og kalder på støtte til at forsvare vores projekter,« lyder det i opråbet, som Ungdomshuset har delt på Facebook.

Som svar på opråbet arrangerer Ungdomshuset på Dorteavej en bustur til Berlin fra fredag 30. oktober til søndag 1. november. Om lørdagen planlægger de tyske aktivister en stor demonstration i Berlin.

Og planen er ikke, at det skal gå stille af sig.

»Vi anser denne demonstration som en mulighed for at samles om at ødelægge deres planer og gennem dynamisk og militant aktivisme forlade den defensive rolle og i stedet overtage gaden som en aktiv og offensiv bevægelse,« lyder det i opråbet fra Liebig34, der rundes af med ordene:

»Lad os bringe vores vrede sammen!"

Demonstranter udstyret med brosten, fotograferet i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset i København 1. marts 2017. Foto: Asger Ladefoged

Liebig34 betegner sig selv som et 'anarcho-queer-feminist-husprojekt'. Huset fungerer både som kollektiv og ungdomshus med aktiviteter som folkekøkken, filmfremvisning, koncerter og fester.

Ifølge Squat!net, som er et internationalt nyhedsite for BZ'ere - har husets brugere fået en frist til 9. oktober til at forlade huset. Er de ikke ude den dag, vil huset blive ryddet med magt af politiet.

»Vi er vrede, men beslutsomme. Vi vil ikke opgive Liebig34. Støt os i vores kamp. Kom til generalforsamlingerne, irritér politikere og husejere. Vær kreativ! Lad os gøre udsmidningsforsøget til en katastrofe!,« lyder det i en opfordring på Squat!net.

Ungdomshuset har ikke ønsket at udtale sig til B.T.