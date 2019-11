Udenrigsministeriet skal spare på sin CO2-udledning, men der er ikke udsigt til færre flyrejser.

Solceller og et ressourceforbrug under lup. Det er noget af opskriften, når Udenrigsministeriet skal inddrages aktivt for at skabe grøn omstilling i hele verden.

Det fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Til det formål har udenrigsministeren udnævnt klimafrontløbere på 15 ambassader rundt i verden. De får til opgave at fremme grønne danske løsninger i det pågældende land.

- Vi arbejder for at gøre ambassader rundt omkring i verden grønne og energieffektive ved at sætte solceller op og kigge på ressource- og energiforbruget, siger Jeppe Kofod.

Udenrigstjenesten skal samtidig gå forrest ved selv at spare på sin CO2-udledning.

- Der er ingen tvivl om, at vores ambitioner er at ligge i top på det grønne område, også når det gælder vores egen måde at drive udenrigstjenesten på.

- Det handler også om at se på, hvordan vi bruger ressourcer, og hvordan vi kan være mere bæredygtige i drift, siger Jeppe Kofod.

Dog er det ikke alle områder i Udenrigsministeriet, der kan gøres grønnere, påpeger ministeren.

- Jeg kommer til at rejse meget som udenrigsminister, og det er et paradoks.

- Hvis jeg skal fremme grønne løsninger, er jeg nødt til at mødes med mennesker rundt omkring. Det betyder, at jeg flyver en del. Og det kommer jeg også til fremover, siger han.

Det er ambassaderne i Abu Dhabi, Beijing, Berlin, Hanoi, Jakarta, Mexico, Nairobi, New Delhi, Paris, Pretoria, Seoul, Tokyo, Washington, FN-missionen NY og EU-repræsentationen i Bruxelles, der er udpeget som klimafrontløbere.

