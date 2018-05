Den danske elektronikkæde Power advarer nu om, at der bliver sendt falske sms'er ud i deres navn.

I sms'en, som kan ses herunder, skriver afsenderen, at Power tilbyder en gratis smartphone til 10 heldige personer. Det eneste, man skal, er at trykke på det vedhæftede link.

Falske sms'er bliver sendt ud i øjeblikket fra nogen, der udgiver sig for at være Power. Foto: Privat Falske sms'er bliver sendt ud i øjeblikket fra nogen, der udgiver sig for at være Power. Foto: Privat

Power oplyser til BT, at de er bekendt med, at der bliver falske sms'er ud. Derfor har de lavet et opslag på deres Facebook-side, hvor de skriver, at det ikke er dem, der står bag, og at man altså ikke kan vinde en smartphone.

Power advarer på deres Facebook side. Foto: Facebook Power advarer på deres Facebook side. Foto: Facebook

Kommer man til at trykke på linket, bliver man lokket ind på siden, Consequenceofsound.com, der udgiver sig for at være fra en anden elektronikgigant, Samsung.

Her lover 'Samsung', at man får en spritny Samsung S9+, hvis man svarer på et par spørgsmål. Efter spørgsmålene kommen man ind på siden playoyd.com, hvor beder de om, at man taster sine adresse- og betalingsoplysninger ind, så de kan sende telefonen.

Og her skal man passe på.

Kommer man til at taste sine betalingsoplysninger ind, kan de i princippet hæve penge fra din konto.

Hjemmesiden playoyd.com er oprettet i Bratislava i Slovakiet, og er ifølge hjemmesiden selv en online underholdningsplatform.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Playoyd, men uden held.