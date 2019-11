Udenrigsministeren og udviklingsministeren præsenterer tirsdag udenrigstjenestens bæredygtighedsstrategi.

CO2-udledningen skal reduceres. Og bæredygtighed skal indtænkes i det daglige arbejde.

På den måde skal den danske udenrigstjeneste inden for fem år blive en af verdens fem mest bæredygtige af sin slags.

Det er det overordnede mål for udenrigstjenestens nye bæredygtighedsstrategi. Den præsenterer udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og udviklingsminister Rasmus Prehn (S) tirsdag.

Strategien for bæredygtighed er en del af Udenrigsministeriets grønne pakke. Den blev offentliggjort tidligere på måneden. Det skete samtidig med udnævnelse af Tomas Anker Christensen som klimaambassadør.

Han er i dag ambassadør i Kairo, Egyptens hovedstad. Tidligere har han været topdiplomat i FN med fokus på netop klima.

Danske klimaløsninger skal spredes ud i hele verden. Og det er derfor, at klima og bæredygtighed fremover skal være mere styrende for store dele af både udenrigs-, handels- og udviklingspolitikken.

Foruden en strategi for bæredygtighed og udnævnelsen af en klimaambassadør har Udenrigsministeriet oprettet et nyt grønt kontor for diplomati og eksport samt udnævnt 15 ambassader som nye såkaldte klimafrontposter.

De 15 ambassader ligger i lande, der er store udledere af CO2. Det er lande såsom Kina og Indien, vækstlande som Indonesien og Sydafrika og ved store organisationer som FN (New York), EU (Bruxelles) og Verdensbanken (Washington).

De 15 ambassader skal sikre, at klimaet bliver tænkt ind i både dansk bistand og eksporthjælp.

Det er første gang, at Udenrigsministeriet får en strategi for bæredygtighed. Den er blevet til i forlængelse af regeringens ambition om en reduktion på 70 procent af udledningen af drivhusgasser i 2030.

/ritzau/