Danmark risikerer en retssag om erstatning for tab på milliarder i forbindelse med Nord Stream 2-gasledningen.

En manglende dansk tilladelse til at føre den storpolitisk følsomme gasledning Nord Stream 2 fra Rusland til Tyskland vil forsinke det russisk-tyske gasprojektet så meget, at udgifterne bliver to-tre milliarder kroner højere.

Det er langt mere end hidtil antaget, og Danmark risikerer et helt eller delvist erstatningskrav for tabet.

Det skriver Politiken søndag på baggrund af en aktindsigt i en anke fra Nord Stream 2s advokater, Bech-Bruun, til Energiklagenævnet over Energistyrelsens sagsbehandling.

Nord Stream 2 vil have kendt Energistyrelsens nyeste krav om endnu en ansøgning til en tredje rute forbi Bornholm, der forsinker projektet yderligere, ulovlig.

Udenrigsministeriet undersøger på tredje år den første ansøgning om en rute gennem dansk territorialfarvand, og Energistyrelsen har endnu ikke taget stilling til en alternativ rute nord om Bornholm.

Imens har Energistyrelsen også afkrævet Nord Stream 2 yderligere en ansøgning om en rute syd om Bornholm. Det er det krav fra Energistyrelsen, som Nord Stream 2 nu vil have kendt ulovlig.

Der er ikke megen udsigt til, at anken til Energiankenævnet vil forhindre forsinkelsen af gasledningen og milliardtabet.

Normalt satser Energiankenævnet på en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på syv måneder. Det betyder, at nævnet næppe bliver færdig med sagsbehandlingen i år. Så er vejen banet for en smertefuld erstatningssag mod den danske stat.

Nord Stream 2 skriver i en mail til Politiken, at selskabet ikke kommenterer hypotetiske situationer. Selskabet tilføjer dog:

- ... ekstraomkostninger i denne størrelse er i sig selv en god grund til, at ethvert selskab forsøger at sikre sine interesser.

Energistyrelsen oplyser til Politiken, at man hverken ønsker at kommentere ankesagen, som styrelsen er ved at sende sine kommentarer til, eller risikoen for at blive mødt med et stort erstatningskrav.

/ritzau/