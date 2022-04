Det er nok mest fair at starte dette portræt af Henrik Qvortrup med en simpel varedeklaration.

Henrik Qvortrup har været undertegnede journalists chef på B.T.s politiske redaktion i godt ni måneder, inden han skiftede til sin kortvarige karriere som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet.

Et job, han mistede i mandags efter cirka ni måneders ansættelse.

Således har jeg på første hånd oplevet de både gode og mindre gode sider ved Qvortrup. Erfaringer, som er gået igen, når jeg har talt med kilder på B.T., Ekstra Bladet, TV 2, Se og Hør og Christiansborg til denne artikel.

Nemlig, at Henrik Qvortrup – som i branchen blot kaldes Q – er en intelligent mand, en venlig og sjov mand at arbejde sammen med og uden ringeste sammenligning en af landets skarpeste politiske analytikere.

Men lige så eminent, som han håndterer politiske analyser og politikere i det hele taget, lige så uinteresseret og elendig er han til basal ledelse, lyder beskrivelserne.

Som tidligere medarbejder under Qvortrup, så kaster jeg selv den første sten.

I maj 2021 vender jeg selv tilbage til B.T.s redaktion i Pilestræde efter at have arbejdet hjemmefra i adskillige måneder på grund af coronaen.

Qvortrup er kendt som en af landets skarpeste politiske analytikere. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Qvortrup er kendt som en af landets skarpeste politiske analytikere. Foto: Liselotte Sabroe

Jeg indfinder mig til redaktionsmøde med en kollega og den redaktionschef, som har planlægningsansvaret for dagen. På mødebordet står en bærbar computer, hvor vi forventer, at Qvortrup dukker op på skærmen for at deltage virtuelt.

Men ti minutter inde i mødet er Qvortrup stadig ikke dukket op. Det er ikke usædvanligt, så mødet fortsætter, indtil computeren pludselig skratter og indikerer, at nu er den politiske redaktør logget på redaktionsmødet.

Men der er noget galt.

Der er ikke noget billede, og lyden er usædvanlig. Qvortrup befinder sig tydeligvis et vindomsust sted, og pludselig afslører et højt »bååååt«, at han befinder sig på en færge. Så tager Qvortrup ordet:

»Hej med jer,« starter han en anelse febrilsk og forklarer, at han har været på en smuttur til Anholt og ikke lige nåede færgen hjem søndag. Det er så netop den færge, som han står på nu.

»Jeg kommer først i morgen,« siger han så, hvorefter skærmen går i sort igen.

Efter dette eksempel på arbejdsvægring på ledelsesniveau bliver jeg fortalt, at Qvortrup torsdagen inden tog på en forlænget weekend til Anholt uden at give medarbejderne yderligere besked.

Med sig tog han sin nye kæreste, Nanna Thoustrup, som han for nylig blev gift med.

Godt en uge senere blev Qvortrup udnævnt til Ekstra Bladets nye ansvarshavende chefredaktør og forlod huset som ved et trylleslag.

Ved sit bord efterlod han Netto-poser med tomme sodavandsflasker for en samlet pantværdi af cirka 60-80 kroner, hans arbejdscomputer stod endnu og summede, og noter og dokumenter lå spredt på hans arbejdsbord.

Henrik Qvortrup taler med pressen, da han skal i byretten i Se og Hør-sagen. Han siger, han glæder sig, og kalder sine kollegaer i mediebranchen for »farisæiske dobbeltmoralister«. Ikke desto mindre blev han idømt ubetinget fængsel. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Henrik Qvortrup taler med pressen, da han skal i byretten i Se og Hør-sagen. Han siger, han glæder sig, og kalder sine kollegaer i mediebranchen for »farisæiske dobbeltmoralister«. Ikke desto mindre blev han idømt ubetinget fængsel. Foto: Liselotte Sabroe

B.T.s tidligere ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby forklarer, at han ikke ansatte Henrik Qvortrup på samme vilkår, som han ansatte andre chefer. Dyrby var chef for Qvortrup både på TV 2 og B.T.

»Man skal jo måle Q på den skarpeste analyse. Han er på døgnet rundt, og hvis han ikke lige er der mandag morgen, så er han der fredag aften, når det gælder,« siger Dyrby og fortsætter:

»I Qvortrup får man en ekstremt skarp analytiker. Han kan formulere tingene, så folk kan forstå det. Det er han helt fantastisk til. Han går totalt i kødet på folk,« forklarer Dyrby.

Han erkender, at Qvortrups evner som leder er begrænsede.

»Jamen, han er ikke nogen stor leder. Det var han heller ikke på TV 2. Vi opfandt en stilling som souschef, som kunne tage sig af at organisere møder, planlægge ting og den slags,« siger Dyrby og fortsætter:

»Den slags ledelsesopgaver interesserer Qvortrup nul og en fis. Han er fuldstændig ligeglad med dem,« siger Dyrby, som tog en ekstraordinær beslutning, da han ansatte Qvortrup på B.T.

»Jeg fritog ham for alle ledelsesmøder og planlægningsmøder. Q magter ikke at interessere sig for den slags,« forklarer Dyrby.

Qvortrup foran Christiansborg, som har været en central del af hans liv. Foto: Jon Wiche Vis mere Qvortrup foran Christiansborg, som har været en central del af hans liv. Foto: Jon Wiche

Men hvorfor ansatte du ham så ikke bare som kommentator eller politisk analytiker? Hvorfor give ham ledelsesansvar?

»Ja jo, men der er også noget væsentligt med titler. Qvortrup er en forfængelig mand, der elsker titler. Da han ikke skulle være politisk redaktør længere på TV 2, så rendte han mig også på dørene for det,« siger Dyrby.

Netop i foråret 2021 var B.T. i al hemmelighed ved at oprette lokale redaktioner i henholdsvis Aarhus, Odense, København og Aalborg.

Det var afgørende, at især konkurrenten på Rådhuspladsen ikke fik kendskab til de planer. Så umiddelbart skulle man tro, at det ville være et stort problem, at B.T.s politiske redaktør skiftede til jobbet som øverste chef på Ekstra Bladet netop i den periode.

Men det var det ikke.

»Jeg kunne være trygt forvisset om, at den sidste person, der kendte noget til den udvidelse, var Qvortrup. Han havde ikke deltaget i et eneste ledermøde, planlægningsmøde eller noget om det. Og hvor andre begyndte at høre ting på vandrørene, så gik det Qs næse forbi. Det interesserede ham simpelthen ikke,« siger Dyrby.

Polemiske Qvortrup stillede sig skråsikkert op foran byretten i Glostrup i september 2016, da han mødte op til første retsdag i Se og Hør-sagen, og kaldte kollegaerne i mediebranchen for »farisæiske dobbeltmoralister«. Han forklarede desuden, at man havde misforstået »det meste«.

Men det endte med en dom på 15 måneders fængsel – heraf tre måneders ubetinget afsoning med fodlænke. Siden har Qvortrup ihærdigt kæmpet for at gøre comeback i mediebranchen.

Med først en ansættelse som politisk redaktør på B.T. og siden et job som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet begyndte der blandt politikere og mediefolk at brede sig en munter vending om, at Qvortrup var Kriminalforsorgens største succeshistorie med rehabilitering af kriminelle.

Og netop på Christiansborg frygter mange politikere Qvortrup, som en mus frygter en falk.

B.T. har talt med flere politikere på Christiansborg på hver side af salen. Der er udtalt respekt for Qvortrups politiske viden og kunnen, men også en vis angst for hans kontante facon.

»Mange politikere frygter at komme i kløerne på ham. Jeg ved, at der er mange på Christiansborg, som ikke bryder sig om Qvortrup og håbede, han var ude af spillet,« siger Venstres mangeårige medlem af Folketinget og tidligere minister Claus Hjort Frederiksen.

Claus Hjort Frederiksen husker Qvortrups tid som spindoktor i Venstre og for Anders Fogh i 1998-2000.

Qvortrup foran retten, efter han er dømt for at have modtaget og anvendt fortrolige oplysninger på ulovlig vis. Han fik 15 måneders fængsel. Heraf tre måneders ubetinget. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Qvortrup foran retten, efter han er dømt for at have modtaget og anvendt fortrolige oplysninger på ulovlig vis. Han fik 15 måneders fængsel. Heraf tre måneders ubetinget. Foto: Liselotte Sabroe

»Han er en klar politisk kapacitet, og han var en brillant rådgiver i de år, vi havde ham. Jeg synes også, han laver stærke politiske analyser,« siger Claus Hjort Frederiksen og fortsætter:

»Jeg synes, det var rimeligt, at han fik de job på B.T. og Ekstra Bladet, selvom han har den baggrund, som han har. Han er en overlever, og dygtighed fornægter sig ikke.«

Mandag forlod Qvortrup dog Ekstra Bladet. Selvom Stig Ørskov afviser, der er tale om en fyring, så gik Qvortrup selv på Facebook fredag og forklarede, at hvis ikke han selv var gået, så var han røget ud 'et nanosekund efter'.

Medarbejdertilfredsheden styrtdykkede på Ekstra Bladet, da Qvortrup kom til, de ansatte fandt nye job, og Qvortrup blev oplevet som værende uinteresseret i den daglige ledelse.

»Der var et problem med mistillid til ledelsen, og tilfredsheden var ringe,« sagde Ekstra Bladets tillidsmand, Jimmi Villemoes, til fagbladet Journalisten og uddybede, at Qvortrup »ikke var synlig nok«.

Det hjalp heller ikke på stemningen, at Qvortrup i sin egen podcast 'Q&Co' efter otte måneders ansættelse ikke kunne navnene på to af tre ansatte journalister, som han blev vist billeder af.

Henrik Qvortrup er desuden kendt som en fighter, der gerne stiller op til offentlige tæsk i snart sagt hver en sag. Han har dog takket nej til at deltage i denne artikel med en sms med ordlyden:

'Jeg står over. Alt godt. H.'

Men i et langt Facebook-opslag fremhæver Qvortrup både sine resultater på Ekstra Bladet, men forholder sig også til beskrivelserne af sine manglende lederevner.

'Så, nej, man fik ikke en verdensmester i opfølgende statussamtaler med mellemledere. Ligesom man heller ikke fik hverken en Excel- eller PowerPoint-ekvilibrist. Eller for den sags skyld en mand med svaghed for alenlange møder,' skriver Qvortrup, som uddyber at han aldrig lagde skjul på sine mangler i den afdeling.