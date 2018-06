Luxembourg overvejer at bruge EU-traktaten til at suspendere behandlingen af nye EU-regler om social sikring.

Luxembourg. Danmark arbejder på at få udskudt en kontroversiel EU-beslutning om nye fælles regler for social sikring i medlemslandene.

Det siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) torsdag under EU's social- og beskæftigelsesministermøde i Luxembourg.

Muligheden for at få sagen udskudt er opstået, fordi nye regler for dagpenge kan få voldsom betydning for Luxembourg, hvor mange lønmodtagere pendler ind over grænsen.

Luxembourg overvejer derfor at aktivere EU-traktatens artikel 48.

Den siger, at et land kan få en lovbehandling suspenderet og bragt op på et topmøde, hvis nye regler for social sikring får store økonomiske konsekvenser.

Troels Lund Poulsen opfordrer til solidaritet med Luxembourg.

Han forventer "en time out på i hvert fald fire til fem måneder", hvis Luxembourg ender med at aktivere artikel 48.

- Det vil også give os mulighed for at kunne ryste hovedet og dermed forhåbentlig også kunne lande en bedre politisk aftale end det, der er på bordet nu, siger Troels Lund Poulsen.

De nye EU-regler, der ellers ser ud til at være flertal for, vil i givet fald ændre på reglerne for dagpenge til grænsependlere.

De skal ifølge forslaget efter tre måneders arbejde have ret til dagpenge fra det land, hvor de arbejder, i stedet for som nu det land, hvor de bor.

Det vil få store økonomiske konsekvenser for Luxembourg, hvor over 40 procent af arbejdsstyrken dagligt pendler ind over grænsen.

