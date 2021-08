Den radikale folketingspolitiker Samira Nawa følger særligt godt med i den tragiske udvikling i Afghanistan. Samira Nawa har familie, som bor i Kabul, hvor Taliban er ved at gøre sit indtog.

»Jeg har ikke hørt fra dem i dag, men mine forældre talte med dem i torsdags. De var overraskede over, hvor rolige de var, selvom de godt vidste, at situationen var alvorlig,« siger Samira Nawa, som er tydeligt berørt af situationen.

Det er Samira Nawas forældres fætre og kusiner, som fortsat er i Kabul. Nawas egne forældre flygtede til Danmark i 80erne, da Sovjetunionen var i krig i Afghanistan. Samira Nawa er selv født her i Danmark.

Trods sine bekymringer har hun forsøgt at holde modet oppe, da hendes søn søndag fejrede sin otte års fødselsdag for sin familie.

Samira Nawa, Radikale Foto: Celina Dahl Vis mere Samira Nawa, Radikale Foto: Celina Dahl

»Det er jo en underlig kontrast at fejre fødselsdag i Danmark, mens det her sker i Kabul. Det har været svært at samle tankerne omkring fødselsdagen. Vi kan jo ikke lade være med at snakke om det,« siger hun.

Har du fortalt dine børn om situationen i Kabul? Forstår de, hvad der sker?

»Vi har vurderet, at det ikke lige var i dag, at vi ville tage den snak. Måske når de skal i seng, så fortæller vi, hvorfor deres bedsteforældre har været så kede af det. Ellers i morgen,« siger Samira Nawa.

Samira Nawa fortæller, at hendes familie troede på, at Afghanistan ville blive et frit land igen, da de vestlige lande gik ind.

Man var på vej til et friere og bedre liv. Nu er det i stedet angsten, der melder sig Samira Nawa, Radikale Venstre

»Det her land skulle have frihed. Det troede min familie på og glædede sig over,« siger Samira Nawa og fortsætter:

»De mærkede fremskridt. De så, at burkaerne forsvandt, at piger og kvinder kunne gå i skole, og at kvinder også kunne arbejde og være medforsørgere,« siger hun.

»Man var på vej til et friere og bedre liv. Nu er det i stedet angsten, der melder sig. Det er tilbage til undertrykkelsen,« siger hun.

Hvad håber du for dem nu?

Taliban er på vej til at erobre Kabul. Vesten har tabt 20 års krig. Foto: - Vis mere Taliban er på vej til at erobre Kabul. Vesten har tabt 20 års krig. Foto: -

»Jeg ved det ikke. Jeg håber på mange ting, tror jeg. Først og fremmest håber jeg nok bare på deres sikkerhed,« siger Samira Nawa.

Samira Nawa forklarer, at der rundt om i verden har opholdt sig mange afghanske flygtninge, som havde håbet på, at Afghanistan blev sikkert for dem igen.

»Mange ville gerne tilbage og bygge landet op og leve i frihed. Så sker det her. Det er frygteligt,« siger hun.

I den seneste tid har hun hørt mange skræmmende historier fra sine forældre og svigerforældre.

»Min svigermor fortalte om et familiemedlem, som er blevet giftet væk til sin fætter udelukkende for at undgå at blive tvangsgiftet til en talibaner. En anden blev overfaldet, bedøvet og vågnede op på gaden uden penge. Der er mange af den slags historier nu,« siger hun.