For første gang efter skandalen i Syddjurs Kommune fortæller lokalpolitikeren sin version af historien

Under kommunalvalget i november ramte en skandale lidt ud over det sædvanlige Syddjurs Byråd. Lokalpolitiker Per Zeidler blev afsløret i at have arrangeret sexorgie-arrangementer i et forsamlingshus, hvor deltagerne kunne købe sig til gruppesex. I den forbindelse blev det også afsløret, at han var udeblevet fra et byrådsmøde for at deltage i et af arrangementerne.

Lokalpolitikeren, der opstillede for sin egen Socialliberal Borgerliste, blev afsløret af Århus Stiftstidende i november kort før kommunalvalget, og kort efter måtte han tage sygeorlov og gik helt ud af politik, hvor han ellers havde en fremtrædende post som formand for familie- og institutionsudvalget.

Siden har han ikke optrådt offentligt - men det sker i aften i DR2s temalørdag "Når pikken bestemmer" klokken 20.55. Forud for temalørdag-udsendelsen har DR P4 Østjylland talt med den tidligere lokalpolitiker.

Nu taler Per Zeidler taler ud efter sexskandale: Derfor gjorde jeg det

- I mit tilfælde var det ikke noget med, at ”pikken bestemmer”, men jeg ville gerne frem og fortælle lidt om den rigtige historie. For mig har det handlet om at kunne organisere noget i forhold til mænd og kvinder i et lokalt forum, som har været sex-events, siger han.

Per Zeidler fortæller selv, at han ikke arrangerede eventene for at tjene penge, men fordi han havde lyst.

- Med den udvikling, jeg har haft på det seksuelle område, kom jeg i kontakt med nogle mennesker, som gjorde det her, for jeg syntes, det var spændende og udfordrende. Og så viste det sig rent faktisk, at jeg var god til at skabe tillid mellem kvinderne, der deltog, og også de mandlige deltagere, forklarer han.

- For mange er det her jo stadig et tabu, men jeg kan også love dig for, at mange har det på deres to-do-liste, mener han.

Ifølge Per Zeidler selv er ingen kvinder blevet udnyttet eller har været presset til noget, de ikke kunne styre.

- Jeg ved godt, at en overskrift, der siger, at man udnytter unge kvinder, sælger bedre end at fortælle om en på 45, der har været til gang bang. Det her har været studerende, det har været lægesekretærer, lærere på skoler, sygeplejersker. Det har været hele spektret af det danske samfund af kvinder, siger han og tilføjer:

- Der er ikke nogen, der er blevet tvunget til noget. Alt har været frivilligt på alle tænkelige måder, og alt er blevet fulgt op med sikkerhed i forhold til de enkelte kvinders deltagelse.

Østjyllands Politi har sigtet Per Zediler for rufferi - altså at han som mellemmand har tjent penge på sex. I det halve år, der er gået siden afsløringen, er han ikke blevet afhørt, og der er endnu ikke rejst tiltale.

Selv mener Per Zeidler ikke, at han har gjort noget ulovligt.

- Det er klart, at laver man noget, der er ulovligt, er der også en straffelov, man skal dømmes ud fra. Men jeg mener ikke, vi har lavet noget, der var ulovligt, siger han til DR P4 Østjylland

I forhold til det moralske i det mener han heller ikke, at man som politiker kan afkræves en særlig høj moral.

- Jeg mener, det er forkert. Vi politikere, som er folkevalgte, er en del af det ganske almindelige samfund. Jeg ved godt, at der er nogle, der laver lovene, og så kan man måske med rette sige, at de skal have en højere moral end andre – men hvad er en højere moral, når det gælder sex?

Den tidligere politiker forklarer, at han nu vælger at stille op til interview, fordi han ønsker at gøre op med den dobbeltmoral, som han synes, vores samfund er gennemsyret af.

- Jeg har altid haft en stor risikovillighed på mange områder. Så for mig er det lige så meget for at sætte fokus på, at vi måske bliver nødt til at retænke, hvordan det er, vi ser samfundet og vurderer mænds liderlighed eller det med at tænke med pikken. Jeg tænker, at hvis man blev bedre til at snakke sammen også mand og hustru, kunne man også undgå mange misforståelser, siger han.

Siden afsløringen har Per Zeidlers liv været omtumlet og kaotisk, fortæller han.

- Jeg har ikke boet hjemme siden 12. november. Der, hvor jeg bor nu, er niende sted, jeg har boet. Jeg har både boet i min bil, i shelters, air-bnb og ved gode venner. Det har været ganske forfærdeligt meget af tiden, for jeg har været meget alene og meget ensom.

Værst af alt er, at han er blevet skilt og har mistet kontakten til sine to voksne sønner.

- Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har grædt mig selv i søvn og bedt til de højere magter om, at jeg ville få kontakt til dem igen, og jeg er lidt uforstående over, at de på den måde har sat mig på stand-by, siger han til DR P4 Østjylland.

Med venners hjælp har han dog fået det bedre, fortæller han.

- Det er deres skyld, at jeg er her i dag. Jeg har været så langt ude, så man kan godt sige, at jeg var på vej et andet sted hen – om det så var himlen eller helvede, siger han.

Per Zeidler bor i dag i Syddjurs, så han møder mange mennesker, der kender historien, og mens nogle stadig hilser pænt på ham, går andre i en stor bue uden om ham, fortæller han.

- Jeg snakker med alle dem, der vil snakke med mig, men jeg deler jo helt bestemt vandene på det punkt også, siger han.

Alt til trods fortryder Per Zeidler ikke sex-arrangementerne.

- Det eneste, jeg fortryder, er ikke, at vi har arrangeret de her private gang-bangs, men jeg angrer virkelig meget, at min hustru og mine børn har skulle slæbes igennem mediemøllen, siger han til DR P4 Østjylland.

dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/blev-vaeltet-af-sexorgie-skandale-nu-taler-politiker-zeidler-ud