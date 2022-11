Lyt til artiklen

EU-Parlamentarikeren Christel Schaldemose (S) går til angreb på på Twitter-bossen Elon Musk, der er verdens rigeste mand.

Hun har nemlig været chefforhandler for hårdere EU-regler om, hvad sociale medieplatforme som Twitter må bringe af åbenlyst falske og misvisende oplysninger.

»Hvis Twitter bliver ved med at køre den linje, de har gjort de seneste uger i USA, så vil de efter europæisk kontekst blive bedt om at rette ind, så der gøres indsats for at forhindre misinformation,« siger hun.

Christel Schaldemose, hvor meget tror du, Elon Musk vil lytte til den her nye lov, der er kommet i EU?

Her ses Elon Musk, der milliardær og ejer Twitter, og nu kan forvente at få en besked fra den danske politiker Christel Schaldemose om de nye regler i EU. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Her ses Elon Musk, der milliardær og ejer Twitter, og nu kan forvente at få en besked fra den danske politiker Christel Schaldemose om de nye regler i EU. Foto: FREDERIC J. BROWN

»Jamen, han har jo ikke lyst til at lytte. Det tror jeg er helt tydeligt. Men han er også forretningsmand, og han prøver desperat at gøre Twitter til en forretning for at tjene nogen penge,« siger hun og tilføjer:

»Jeg tror, at EU er for stort et marked til, at han bare kan være ligeglad og for at lave forretning i EU, så skal han overholde reglerne. Så simpelt er det.«

Hun har også talt med det store britiske medie Financiel Times, der skriver 'Elon Musks Twitter på kollisionskurs med EU' som overskrift på artiklen.

Du har været i udenlandske medier, men vil du også selv skrive til Elon Musk på Twitter?

Christel Schaldemose er medlem af EU-Parlamentet. Foto: Kasper Palsnov Vis mere Christel Schaldemose er medlem af EU-Parlamentet. Foto: Kasper Palsnov

»Det kommer jeg til at gøre, men jeg kommer også til at rette henvendelse til ham på anden vis, for jeg tror ikke, han læser, hvad jeg skriver på Twitter. Men jeg kommer til at forfølge det her. Både at EU-Kommissionen gør noget, og så kommer jeg også til selv at tage kontakt til Musk og gøre ham opmærksom på det,« siger hun.

Hvad vil du skrive til Elon Musk for, han får nok rigtig mange henvendelser?

»Derfor vil jeg også sende mail og fysisk brev. Jeg vil gøre ham opmærksom på, at jeg har været chefforhandler på den her lov i EU, og jeg håber, han vil læse den. Hvis han vil lave forretninger i EU, er han nødt til at overholde de regler, vi har lavet. Jeg vil være høflig, men jeg vil også være bestemt,« siger hun og fortsætter:

»Hvis ikke han overholder reglerne, så ender Twitter med at blive et fuldstændig vanvittigt sted, hvor man ikke kan regne med de informationer, der er der, og så gider jeg heller ikke selv at være der.«

Hvad vil der ske, hvis ikke Elon Musk overholder de her nye regler?

»I første omgang vil han få bøder, og så kan du spørge, hvad det hjælper, men han kan få bøder, der svarer til seks procent af Twitters årlige globale omsætning, så det er bødestørrelse, der gør lidt nas, og det er meningen,« siger hun.

