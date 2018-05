Nye Borgerliges partiformand Pernille Vermund og den dansk-schweiziske rigmand og iværksætter Lars Tvede er ikke længere kærester.

Det bekræfter de begge over for BT.

»Det springende punkt er, at vi bor i hvert sit land. Jeg er her og kommer ikke til at tage herfra, og Lars holder af at være i Schweiz og har også begrænsede muligheder for at være i Danmark af hensyn til sit job. Vi har hvert vores liv, og jeg har sat et stort projekt i søen, som jeg ikke kan vige fra for at sidde og være romantisk. Det er måske lidt sådan lidt hårdt sagt, men det tager bare noget tid og noget energi, og det gør, at der er noget, der må nedprioriteres. Det koster for forholdet, og det kan man ikke holde til i længden,« siger Pernille Vermund.

Hendes nu tidligere kæreste lægger heller ikke skjul på, at geografien og logistikken har været en stor udfordring.

»Hun er en dejlig, dejlig kvinde, der er både sød og intelligent. Men vi har haft meget svært ved at finde tid nok til at være sammen. Hun har sit parti og sine tre børn, hun er arkitekt, og vi bor i hvert sit land. Det er trist, men det er sådan, det er,« lyder det fra en tydeligt berørt Lars Tvede.

Som selvstændig arkitekt og formand for et parti, der forsøger at komme i Folketinget ved næste valg og dermed hele tiden arbejder på at være synligt i den offentlige debat, er der ikke mange ledige timer i døgnet, har der ikke været meget tid til at pleje kærligheden, og de to gik derfor hvert til sit den 6. maj.

»Pernille kører landet rundt og besøger partiets 50 vælgerforeninger. Hun har bare ikke ret meget tid. Jeg har jo heller ikke meget tid. Jeg driver en virksomhed, som gør, at jeg rejser rundt i hele verden, og det har været svært at kombinere,« erkender Lars Tvede.

Adspurgt om det var en enig beslutning, svarer Pernille Vermund:

»Vi er nok enige om, at vi stadig er rigtig glade for hinanden. Jeg synes stadig, Lars er en dejlig mand,« siger Pernille Vermund, der er så berørt af situationen, at hendes stemme knækker.

»Det er jo en meget rationel beslutning at træffe, fordi man på et tidspunkt når til et punkt, hvor det er for opslidende, og hvor det koster mere, end det giver. På den måde er det et surt brud,« siger Pernille Vermund, der regner med stadig at se Lars Tvede i et eller andet omfang.

»Det er selvfølgelig begrænset, hvor meget man ses, når man bor så langt fra hinanden, men Lars kommer og holder et oplæg i vores stand på Folkemødet på Bornholm,« siger hun.

61-årige Lars Tvede og 42-årige Pernille Vermund stod frem som et par i november 2016 i forbindelse med et arrangement på Copenhagen Business School.

Her beskrev det dengang stormende forelskede par, hvordan de mødte hinanden, da Pernille Vermund mødtes med ham rent professsionelt - som led i Pernille Vermunds arbejde med partiet, som hun stiftede et års tid før, hun blev kæreste med Lars Tvede.

»Jeg kontaktede Lars i sommer efter at have læst hans bog ’Gåsen med de gyldne æg’, fordi vi gerne ville have noget baggrundsviden i forbindelse med udvikling af vores skattepolitik. Han havde arrangeret møder med forskellige mennesker. Og vi spiste sammen et par aftener i træk, og det hele var meget professionelt. Vi spurgte så Lars, om han ville holde tale ved Nye Borgerliges årsmøde. Det ville han gerne, og da vi så igen mødtes, denne gang for at tale om årsmødet, ja, så ... blev det lige pludselig hyggeligt,« sagde Pernille Vermund dengang.

Pernille Vermund stiftede Nye Borgerlige sammen med Peter Seier Christensen i 2015.

Lars Tvede supplerede og fortalte, at de aldrig keder sig, når de er sammen.

»Hun har altid gang i mange ting på én gang. Det projekt, hun har gang i nu, er et nyt parti, og det minder meget om det at lave en ny virksomhed. Og hun har så meget fart på. Når man er hjemme hos hende, bliver hun ringet op af et af landets førende medier, og så står hun dér og giver et enormt vigtigt interview, samtidig med at hun hænger vasketøj op. Senere gør hun det samme, mens hun vasker op. Det er stressende og alt for meget, men jeg elsker sådan noget, og det er enormt sjovt at være sammen med en pige, som har det på samme måde som jeg selv,« lød det fra Lars Tvede.

Lars Tvede har to børn fra et tidligere ægteskkab, mens Pernille Vermund er mor til tre.