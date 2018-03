I et blogindlæg fortæller den radikale politiker Bo Nygaard Larsen om sin ensomhed.

Kan man føre valgkamp, føre politiske debatter, gå til byrådsmøder, være far til fire og stadig være ensom. Ja, siger politikeren Bo Nygaard Larsen. I et indlæg på blogger-sitet POV International fortæller det radikale byrådsmedlem åbent om den ensomhed, der har fulgt ham som en skygge siden barndommen.

»Ensomheden har været min bedste ven siden barneårene, hvor jeg begyndte at dyrke min alenetid i langt højere grad end mine jævnaldrende. Dengang, i 70erne og 80erne, slog man hen, ensomhed havde intet navn – og havde det et alligevel, sagde man det ikke højt,« skriver Bo Nygaard Larsen der valgt til Byrådet i Solrød.

Han er ikke den eneste dansker, der lider af ensomhed. Mary-Fonden - der har ensomhed som et af sine tre indsatsområde - har beregnet, at omkring 100.000 danskere i alderen 30-60 år kæmper med alvorlig ensomhed.

At være ensom er ikke ensbetyddende med, at man sidder derhjemme og kukkelurer uden at tale med nogen. For Bo Nygaard Larsen kan det lige så godt være en følelse der opstår, mens han er i fuldt vigør og omgivet af mange mennesker.

»Mange ensomme er netop aktive på flere planer, er en del af arbejdsmarkedet og har familie. Også jeg, der er gift, har fire børn, rejser rundt i landet og holder foredrag og er byrådsmedlem. Det kan virke selvmodsigende. Men det kan også lyde som en kamp, jeg bliver nødt til at tage for at kunne holde det hele – eller blot det halve – ud,« skriver han i blogindlægget.

Han fortæller, at ensomheden kan ramme ham mens han er aktiv i sit politiske liv, som ellers indebærer stor kontakt med mange mennesker.

»Jeg kan være i valgkamp, optræde på tv og netværke, men når det kommer til essensen foretrækker jeg mit eget selskab, hvor de sorte tanker og frygten for at miste venner kan trives. For så vidt udtrykker min ensomhed en kontrolleret nedsmeltning, og kører der for mange tog til perron, går jeg tidligt i seng, lytter til vinden og mit indre ur,« skriver han.

Bo Nygaard Larsens blogindlæg har affødt en del kritiske kommentarer på hans facebookside. Flere har spurgt til, om han nu rent faktisk også er ensom, når det er noget, han selv vælger. Om der så ikke blot er tale om alenetid. Til det svarer Bo Nygaard Larsen:

»Alenetid er noget, du tilvælger. Ensomhed er noget, der følger dig, uanset hvor du går. Ønsker du alenetid, trækker du dig tilbage, låser døren, logger af Facebook og fordyber dig i det, du nu vil. Når du så er færdig, er tilstanden forbi. Så er du ikke længere alene. Ensomhed kan du ikke komme af med bare sådan lige. Det er en psykisk tilstand, der i mit tilfælde rejse med som overvægt. Nok er jeg tryg i ensomheden, men den belaster. Jeg kan sidde til møder, holde foredrag eller være midtpunkt i en fest og føle mig ensom. På den måde ensomheden ikke et tilvalg, men et vilkår i mit liv.«

Du kan læse mere om Mary Fondens arbejde med ensomhed her.