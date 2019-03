Imam Ali Moskeen i København nægter at være styret af det iranske regime. Det sår nye oplysninger tvivl om.

I årevis har Imam Ali Moskeen i København benægtet at være styret af det iranske regime. Men en aktindsigt viser, at moskéen selv har skrevet i sine vedtægter, at den er "underlagt" Irans åndelige leder.

Det skriver Jyllands-Posten.

Irans øverste åndelige leder er også landets politiske leder, nemlig ayatollah Khamenei.

Foreningen Ahlul Bait i Danmark, der står bag moskéen, sendte i 2002 vedtægterne til Kirkeministeriet, fordi den ville anerkendes som trossamfund.

Det giver blandt andet mulighed for at få skattegevinst og udenlandske prædikanter til Danmark.

Kirkeministeriet var først betænkelig ved foreningens hensigter. Men da foreningen skrev vedtægterne om og slettede sætningen om at være underlagt Irans øverste leder, gav ministeriet den ønskede anerkendelse.

Lederen af den danske afdeling af Imam Ali Moskeen, Mohammad Khani, forklarer, at foreningen fjernede sætningen, fordi Kirkeministeriet misforstod den.

- Kirkeministeriet har forstået det politisk. Det er ikke det, der menes, altså at Khamenei kommer ind og så bestemmer, hvordan islam skal promoveres, eller hvad der skal føres af politiske interesser i Danmark, siger Mohammad Khani til Jyllands-Posten.

Ifølge avisen siger flere eksperter, at det er en kendt sag, at Iran blandt andet igennem moskéer i udlandet forsøger at udøve propaganda for det iranske præstestyre.

Blandt dem er Ali Alfoneh, der arbejder for tænketanken Arab Gulf Institute i Washington. Han ser det 15 år gamle dokument fra Kirkeministeriet som et bevis på, at moskéen i Danmark er styret fra Iran.

- Her ser vi jo sort på vidt det, som er sandheden. Nemlig at foreningen og moskéen i Danmark selvfølgelig er underlagt den iranske stat, siger han til Jyllands-Posten.

Kirkeminister Mette Bock (LA) afventer dokumentation i sagen.

- Hvis nogen kan dokumentere, at der er grund til at betvivle rigtigheden af de oplysninger, som trossamfundet giver, har vi mulighed for at rejse en tilsynssag, siger hun til Jyllands-Posten.

Irans ambassade oplyser til avisen, at Iran "ingen forbindelse" har til Imam Ali Moskeens aktiviteter eller til finansieringen af den.

/ritzau/