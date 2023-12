Minister for global klimapolitik Dan Jørgensen (S) mener, at Sultan al-Jaber er blevet misforstået.

Knap var klimatopmødet i Dubai skudt i gang i sidste uge, før konferencens formand Jaber al-Sultan kom i strid modvind for en udtalelse, hvor han såede tvivl om fossile brændslers betydning for stigende temperaturer.

Tirsdag tager minister for global klimapolitik Dan Jørgensen (S) Sultan al-Jaber i forsvar i en udtalelse på X:

- Jeg har arbejdet med dr. Sultan al-Jaber og COP28-formandskabet hele året, og på ingen af de mange møder og samtaler, vi har haft, har han talt imod en videnskabelig tilgang til klimaforandringer eller benægtet videnskaben, siger Dan Jørgensen.

Den britiske avis The Guardian berettede i weekenden, at COP28-formanden 21. november i år havde udtalt sig på et livestreamet møde om klimaforandringers konsekvenser for kvinder.

Her sagde COP-formanden ifølge avisen:

- Jeg vil ikke deltage i en samtale, der maler fanden på væggen. Der er ingen videnskab derude, intet scenarie derude, der siger, at udfasningen af fossile brændsler er det, der holder os under 1,5 grader.

1,5 grader celsius er en henvisning til Parisaftalen, der har som mål at begrænse temperaturstigningerne til et godt stykke under 2 grader og forsøge at begrænse den til 1,5 grader i forhold til før industrialiseringen, da man begyndte at brænde kul og olie af.

Den danske minister for global klimapolitik skriver, at han støtter Sultan al-Jaber i, at han er blevet misforstået.

- Han har omvendt sagt, at "udfasning og reduktion af fossile brændsler er uundgåelig. Faktisk er det essentielt". Lad dette lede vores fortsatte forhandlinger, skriver Dan Jørgensen på X.

Der er tidligere blevet rejst spørgsmål ved al-Jabers mulige interessekonflikt, da han er chef for De Forenede Arabiske Emiraters statslige olieselskab, Adnoc.

De Forende Arabiske Emirater, som er vært for årets klimatopmøde i FN, og som Sultan al-Jaber repræsenterer, er blandt de lande i verden, som eksporterer mest olie.

Landet eksporterer også naturgas, dog ikke blandt klodens ti største eksportører.

/ritzau/