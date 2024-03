En af Danmarks rigeste mænd har ikke meget tilovers for, at mangemilliardæren og ejeren af Nordic Waste, Torben Østergaard-Nielsen, har ladet virksomheden gå konkurs og potentielt efterladt en regning på over to milliarder kroner for oprydningen til skatteborgerne.

»Moralsk synes jeg, han har et ansvar. Han kommer til at hænge hele klassen af milliardærer ud (...) Hvis man ejer så mange milliarder, gør det så noget at bruge to milliarder kroner på at rydde op efter sig?«

Sådan lyder det på finans.dk fra Bent Jensen, der selv er milliardær og har skabt sin formue på Linak-koncernen.

Torben Østergaard-Nielsen er god for cirka 42 milliarder kroner. Der er imidlertid ikke tale om rede penge, da en stor del formuen er bundet i Torben Østergaard-Nielsens USTC-koncern, der omfatter en række virksomheder.

19. januar begærede Nordic Waste sig selv konkurs.

Det skete, efter Miljøstyrelsen havde udstedt et påbud til virksomheden om at stille 205 millioner kroner som sikkerhed i forbindelse med det faretruende jordskred med forurenet jord, der truer både Alling Å og landsbyen Ølst.

I værste fald kan landsbyen blive begravet under et flere meter tykt lag forurenet jord.

Bent Jensen forstår ifølge Finans.dk ikke, hvorfor Torben Østergaard-Nielsen og hans voksne døtre ikke vil betale regningen og så være på god fod med det samfund, de driver forretning i.

Dronefoto af Nordic Waste ved Ølst nær Randers, torsdag 25. januar 2024. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

Men sådan kan man ikke stille det op, mener blandt andre milliardæren Lars Seier Christensen.

Han har i forbindelse med Nordic Waste-sagen gjort det klart, at det danske samfund ville bryde sammen, hvis virksomhedsejere skulle hæfte personligt for deres virksomheder, da meget få eller ingen ville turde investere i en virksomhed.

»Der er meget gode grunde til, at systemet for aktieselskaber og ansvar er indrettet som det er. Såfremt alle hæftede med deres fulde formue for enhver erhvervsaktivitet, ville dansk økonomi bryde sammen,« skriver Lars Seier Christensen blandt andet i et opslag på Facebook.

Torben Østergaard-Nielsen og hans familie har i forbindelse med Nordic Waste-skandalen annonceret, at de vil oprette en fond på 100 millioner kroner, som blandt andet skal gå til borgere, der bliver ramt af klimarelaterede fænomener.

Finans.dk har forelagt Bent Jensens kritik af Torben Østergaard-Nielsen for USTC-koncernen.

Den har sendt en skriftlig udtalelse retur fra Torben Østergaard-Nielsen datter Nina Østergaard Borris, der er administrerende direktør i USTC. Hun oplyser, at hun ikke har nogen kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.