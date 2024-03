Hvis ikke landbruget får samme CO2-afgift som industrien, slipper man billigere end andre, siger Dansk Metal.

Landbruget bør pålægges en CO2-afgift på 750 kroner, ligesom industrien er blevet det.

Ellers skal resten af landet blot betale mere for den grønne omstilling.

Det siger Dansk Metals formand, Claus Jensen, der sidder med i den grønne trepart.

- Vi skal ensrette vores afgift, så alle betaler det samme. Det synes jeg i forhold til min retfærdighedssans, er det rigtige.

I 2022 besluttede et bredt flertal i Folketinget, at industrien i 2030 skal betale en CO2-afgift på 750 kroner.

Nu har ekspertgruppen bag afgiften præsenteret sine anbefalinger til, hvordan landbruget kan afgiftspålægges for at nå 70-procentsmålet i 2030.

Den højeste anbefaling lyder på 750 kroner per ton udledt drivhusgas.

Eksperterne fremhæver, at det vil være den billigste klimaløsning samfundsøkonomisk set.

Hvis ikke landbruget får en afgift i samme størrelse, vil prisen for omstillingen blive pålagt resten af samfundet, fremhæver Claus Jensen.

- Det betyder helt lavpraktisk, at mine medlemmer har betalt for en høj CO2-afgift, og det har kostet virksomhederne noget - eksempelvis om mine medlemmer kan få mere i løn.

- Hvorfor skal andre brancher så betale mindre, når vi ved, at det er en branche, der har relativt stor udledning, siger formanden for Dansk Metal.

Han har noteret sig, at landbruget i årevis har arbejdet hårdt imod en drivhusgasafgift.

Men sektorens strategi kan være forkert.

Industrien har været villig til at acceptere den nye afgift på 750 kroner, fordi man på sigt vurderer, at det kan give en konkurrencefordel, hvis man kan sælge grønne varer.

- På det område undervurderer landbruget, at det kan blive en fordel for dem at sælge sine varer på, at man er et grønnere land, der tager sig mere af miljøet og CO2-udledningen, siger Claus Jensen.

