Det ender i forhastede løsninger, når regeringen indkalder til forhandlinger om coronahjælp, mener DI.

Dansk Industri (DI) vil have regeringen til at indkalde Folketingets partier til forhandlinger om en langsigtet coronaplan og sætte en stopper for de forhastede løsninger.

Det oplyser erhvervsorganisationen i en pressemeddelelse.

- Det bliver for tilfældigt, når regeringen indkalder til hasteforhandlinger, hver gang vi ser stigende smittetryk. For det ender i forhastede løsninger, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen i pressemeddelelsen.

Lars Sandahl Sørensen undrer sig over, at nye forandringer i smittetrykket bliver ved med at overraske og resultere i nye lynforhandlinger.

- Corona har været her i syv måneder nu, og der er brug for en klar plan for, hvad der skal ske, når smittetrykket går op eller ned, siger han.

Han opfordrer regeringen til at indkalde Folketingets partier til fælles forhandlinger om en langsigtet plan for den videre håndtering af coronavirusset.

/ritzau/