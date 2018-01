Dansk Industri støtter mere digitalisering af sundhed, men vil gå endnu videre, siger direktør Tine Roed.

København. Dansk Industri støtter den digitale strategi for sundhed, som regeringen har aftalt med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) i økonomiaftalen.

Det siger direktør Tine Roed.

- En succesfuld digitalisering og modernisering af det danske sundhedsvæsen er en opgave, der kun lykkes i tæt dialog og samarbejde mellem hospitaler, kommunale sundhedstilbud, praktiserende læger og andre offentlige og private aktører, udtaler Tine Roed i en pressemeddelelse.

Hun mener, at danske virksomheder kan levere teknologiske løsninger i verdensklasse.

- I Danmark har vi en unik mulighed for at skabe verdens bedste digitale sundhedsvæsen. Vi har allerede i dag et stærkt sundhedsvæsen, førsteklasses forskning og en sundhedsindustri i verdensklasse, siger Tine Roed.

Vandrejournalen til gravide skal være digital. Patienter skal kontakte deres læge via en app på telefonen. Og opsporing af sygdom hos ældre skal støttes digitalt. Det er tre af 27 tiltag i strategien.

Den bliver fremlagt af Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL) og Finansministeriet mandag.

Der er afsat 34 millioner kroner på finansloven og fremover til at støtte bedre brug af data i sundhedsvæsenet.

DI vil gerne gå videre end strategien med større bevillinger og ambitioner.

- Det er ikke bare sådan at indføre robotteknologi på operationsstuen eller skabe digitale sammenhænge på tværs af kulturer med gamle traditioner og vaner. Det kræver vilje og investeringer, siger Tine Roed.

Vicedirektør i Danske Patienter Annette Wandel mener, at udspillet giver bedre sammenhæng.

- Det giver også mulighed for, at patienter i højere grad kan blive behandlet på afstand. Det løsgør dem fra patientrollen. De sparer tid for at komme ind på hospitalet, når det ikke er nødvendigt, siger Annette Wandel.

Digitale løsninger skaber ikke automatisk samarbejde. Derfor skal det følges op af forpligtende samarbejde mellem sektorerne.

Desuden påpeger hun, at der ikke må være one-size-fits-all - altså løsninger, som passer alle. Det kan eksempelvis være telemedicin.

- Det er vigtigt, at det tilpasses den enkelte. Så man selv får lov at vælge, om man skal behandles derhjemme eller ej.