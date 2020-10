Ny aftale om hjælpepakker vil hjælpe mange virksomheder med at holde skindet på næsen, siger Dansk Industri.

Det er helt afgørende for flere virksomheders overlevelse, at der er landet en ny aftale om hjælpepakker til erhvervs- og kulturlivet.

Det siger medlemsdirektør i Dansk Industri Lars Frelle-Petersen.

- Vi er rigtig glade for, at de her hjælpepakker er kommet, så man får lukket det her kæmpe hul for rigtig mange af vores virksomheder, siger han.

Aftalen betyder, at hjælpepakkerne forlænges frem til 31. januar 2021.

I alt er der afsat 8,2 milliarder kroner til at hjælpe dansk erhvervs- og kulturliv frem til da.

I Dansk Industri er man tilfreds med, at danske virksomheder nu kan få noget luft de næste tre måneder.

- Vi er i en hård periode for rigtig mange virksomheder, og udsigten er ikke særlig god de kommende måneder. Derfor er det rigtig vigtigt, at pakkerne både er mere omfattende og mere langsigtede.

- Det vil hjælpe rigtig mange virksomheder med at holde skindet på næsen, siger Lars Frelle-Petersen.

/ritzau/