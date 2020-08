Flere af regeringens støttepartier ønsker at genindføre mere hjemmearbejde. Det støtter Dansk Industri.

Dansk Industri, der er landets største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, støtter flere partiers ønske om at genindføre mere hjemmearbejde.

Ligesom politikerne har virksomhederne nemlig en interesse i at begrænse smittespredningen. Det siger Steen Nielsen, vicedirektør hos Dansk Industri.

- Det er helt klart et af de redskaber, der er i værktøjskassen i forhold til at begrænse smitten.

- Så jeg synes, det er meget naturligt, at vi kigger på det en gang til, ligesom vi gjorde det for nogle måneder siden, siger Steen Nielsen.

Han mener derudover, at virksomheder også skal være med til at teste ansatte for coronavirus, når der er behov for det hos enkeltvirksomheder.

Eksempler på den slags er Danish Crown og Arla, som begge har taget initiativ til at teste flere medarbejdere, efter at der er opdaget smitte blandt de ansatte.

Det politiske ønske om at genindføre mere hjemmearbejde er blevet fremlagt i Politiken af Enhedslisten og SF. Begge partier er støttepartier til regeringen.

Ifølge de to partier bør virksomheder igen skrue op for hjemmearbejdet, fordi smittekurven er begyndt at gå i den forkerte retning.

- Vi taler hele tiden om behovet for mundbind i den kollektive trafik. Og det er også fint og fornuftigt.

- Men hvis flere arbejder hjemme, er der færre, vi skal transportere i busser og tog, siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, til Politiken.

Hun mener, at regeringen bør opfordre virksomheder og deres ansatte til igen i højere grad at begynde at arbejde hjemme.

Samme melding kommer fra Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

/ritzau/