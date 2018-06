Energiaftale hjælper ifølge industrien Danmark til at skrotte kul og forblive førende nation på vindmøller.

København. Fredagens brede energiaftale vil gøre det billigere og nemmere at gennemføre den grønne omstilling frem mod 2030, mener interesseorganisationen Dansk Industri (DI).

Forliget, som samtlige partier i Folketinget står bag, markerer "en historisk dag for Danmark, virksomhederne og klimaet", fordi den sikrer det lange blik i energipolitikken, erklærer DI-direktør Tine Roed.

- Med aftalen er Danmark godt på vej til blive uafhængig af fossile brændsler, og den vil gøre det muligt at styrke den danske eksport af energiteknologi, siger Tine Roed.

Det vil fastholde Danmark som grønt foregangsland, at 55 procent af energiforbruget ifølge aftalen skal komme fra vedvarende energi i 2030, mener DI. Regeringens hidtidige mål har været 50 procent.

Et kulstop senest i 2030 og de aftalte tre havmølleparker i perioden 2020-2030 vil betyde fortsat udvikling af teknologien og sænke omkostningerne til vindmøllestrøm markant.

- Samtidig sender vi et stærkt signal om, at kul hører fortiden til. Det er helt centralt for at bevare den førerposition, vi har kæmpet hårdt for gennem mange år, siger Tine Roed.

DI er også glad for, at partierne afsætter en milliard kroner til forskning og innovation på energiområdet i 2024.

Det vil bringe forskningspuljen op omkring niveauet fra før Venstreregeringens nedskæringer i 2015.

DI-direktøren er desuden tilfreds med, at energipolitikken i fremtiden finansieres over finansloven.

Det vil være med til at beskytte husholdningernes økonomi og virksomhedernes konkurrenceevne mod uventede udsving i udgifterne til den grønne omstilling, pointerer DI.

- Generelt forventer vi, at den grønne omstilling bliver billigere. Udviklingen med faldende priser på vedvarende energi vil fortsætte, siger Tine Roed.

/ritzau/