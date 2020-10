Aftale om hjælpepakker vil hjælpe virksomheder med at overleve, men der er brug for varslingssystem, siger DI.

Det er helt afgørende for flere virksomheders overlevelse, at der er landet en ny aftale om hjælpepakker til erhvervs- og kulturlivet.

Det siger medlemsdirektør i Dansk Industri Lars Frelle-Petersen.

- Vi er rigtig glade for, at de her hjælpepakker er kommet, så man får lukket det her kæmpe hul for rigtig mange af vores virksomheder, siger han.

Aftalen betyder, at hjælpepakkerne forlænges frem til 31. januar 2021.

I alt er der afsat 8,2 milliarder kroner til at hjælpe dansk erhvervs- og kulturliv frem til da.

I Dansk Industri er man tilfreds med, at danske virksomheder nu kan få noget luft de næste tre måneder.

- Vi er i en hård periode for rigtig mange virksomheder, og udsigten er ikke særlig god de kommende måneder. Derfor er det rigtig vigtigt, at pakkerne både er mere omfattende og mere langsigtede.

- Det vil hjælpe rigtig mange virksomheder med at holde skindet på næsen, siger Lars Frelle-Petersen.

Han er især tilfreds med, at underleverandører i eventindustrien er inkluderet i den nye aftale, og at der nu bliver givet en håndsrækning til startupvirksomheder, ligesom at der bliver oprettet et nyt genstartsteam, der kan hjælpe med at finde nye løsninger i kulturlivet inden for de gældende restriktioner.

Til gengæld efterlyser Lars Frelle-Petersen, at regeringen blandt andet bliver bedre til at gøre virksomheder opmærksomme på, hvis nye restriktioner er på vej.

- Vi har brug for et varslingssystem, så restriktioner ikke kommer som en tyv om natten og lukker virksomhederne ned, hvilket også gør det helt umuligt for virksomheder at planlægge ordentligt, siger han.

Dansk Industri ser også gerne, at der bliver indført et coronapas, der dokumenterer, at man ikke er smittet, så erhvervsrejsende lettere kan rejse på tværs af landegrænser.

