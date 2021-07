Socialdemokratiet er blevet et parti, som går efter vælgere, der »vil have et etnisk rent Danmark«, og som »ofrer mennesker for at få stemmer«.

Det mener i hvert fald den danske forfatter Carsten Jensen, der har skrevet et længere indlæg i den tyske avis Frankfurter Allgemeine.

»Det er de danske socialdemokraters politik i de kommende år: Nej til unge vælgere, der beskæftiger sig med klimaet og fremtiden. Ja til alle, der modsætter sig disse ideer og stemmer for et etnisk rent Danmark,« skriver Carsten Jensen afsluttende i sit indlæg.

Jensens indlæg genfortæller Socialdemokratiets historie i de senere år, som Carsten Jensen har oplevet det.

Partiet insisterer på sin ret til menneskeofringer, når det handler om det hellige formål at øge stemmetallet Carsten Jensen, forfatter

Han forklarer blandt andet, at Socialdemokratiet nyder massiv opbakning i Danmark – mere end 30 procent – som følge af en succesopskrift, der er bygget på en hård linje over for indvandrere.

Carsten Jensen forklarer, at regeringens håndtering af pandemien kan have ført til en øget popularitet. Han mener dog ikke, at »den tanke rør ledelsen i Socialdemokratiet«.

De fleste politiske kommentatorer tilskriver dog regeringens nuværende popularitet håndteringen af coronakrisen.

Socialdemokratiets opbakning er desuden dalet, i takt med at restriktionerne er lempet.

Carsten Jensen opremser flere nedslag i dansk politik, når han redegør for sin kritik.

Blandt andet at der nu er planer om at sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus, som Danmark som det eneste europæiske land betragter som sikkert område.

»Partiet insisterer på sin ret til menneskeofringer, når det handler om det hellige formål at øge stemmetallet,« skriver Carsten Jensen.

Carsten Jensen nævner, at Socialdemokratiets højredrejning blandt andet skyldes, at Dansk Folkeparti fik stor tilslutning ved valget i 2015.

Herefter forsøgte Socialdemokratiet ihærdigt at »tale og lyde som det ekstreme højre«, forklarer han.