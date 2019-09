Den danske forfatter Kaspar Colling Nielsen skal være taleskriver for socialdemokratiets Dan Jørgensen. Det skriver Politiken.

Kaspar Colling Nielsen er en populær forfatter, som blandt andet har udgivet den anmelderroste fremtidsfortælling ’Den Danske Borgerkrig 2018-24'.

Hans næste bog udkommer allerede om en måned, men sin blomstrende forfatterkarriere har Colling Nielsen valgt at sætte på pause nu - til fordel for Dan Jørgensen og en stilling som embedsmand og taleskriver.

»Jeg tror, det er gået op for alle, at der skal ske noget på dette område. Og jeg vil gerne bidrage en lille bitte smule til det, hvis jeg kan,« siger Kaspar Colling Nielsen til Politiken.

Årsagen til ansættelsen er simpel, men det er emnet, som Colling Nielsen skal formidle, ikke, siger Dan Jørgensen.

Forfatteren skal nemlig hjælpe Klima-, Energi, og Forsyningsministeriet med at kommunikere klimapolitik i forbindelse med regeringens ønske om at lave en bindende klimalov, hvis mål er at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

»Jeg har brug for sparring i forhold til hvordan vi taler om de her ting, som kan være meget tekniske i både naturvidenskabelig og politisk forstand,« siger Dan Jørgensen og fortsætter:

»Men jeg tror også på, at skal man lave en så omfattende transformation af det danske samfund, skal vi også virkelig gøre os umage med at få skabt historien om den forandring på den rigtige måde for at fastholde og udbygge opbakningen i befolkningen«.