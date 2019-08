På DF's sommergruppemøde skal gruppen afklare, om man søger den hårde kamp mod regeringen eller samarbejdet.

I Rebild Bakker er Dansk Folkepartis folketingsgruppe mandag til onsdag samlet for første gang siden valgnederlaget grundlovsdag.

På sommergruppemødet skal der diskuteres konkrete politiske tiltag, men også hvordan partiet skal agere, nu hvor både rollen som støtteparti og afgørende mandater er tabt.

Spørgsmålet er ifølge politisk kommentator Hans Engell, om partiet kan fortsætte linjen, hvor man indgår i brede forlig og samarbejder, eller om knivene og retorikken skal hvæsses over for regeringen.

- Det spændende - som de bliver nødt til at diskutere - er, hvordan de vil placere sig i forhold til den nye regering.

- Skal det være linjen med indflydelse eller en linje, hvor DF-kanonerne bliver fyret af for fuld kraft, og hvor man vender helt entydigt tilbage til blå blok og bliver mere nationalkonservative?, siger Hans Engell.

I de seneste år har Dansk Folkeparti med Kristian Thulesen Dahl i spidsen nærmet sig Socialdemokratiet og åbnede endda i en periode for et regeringssamarbejde.

Men med et valgresultat, hvor Dansk Folkeparti blev mere end halveret, er der sat spørgsmål ved den linje, vurderer Hans Engell.

Gruppeformand for Danske Folkeparti Peter Skaarup fortæller, at linjen er noget, der vil være et tema på sommergruppemødet.

Han understreger, at partiet fortsat vil søge indflydelse, men mener ikke, at det står i vejen for at være skarp i opposition.

- Vi melder os ikke surmulende uden for døren, og vi er et samarbejdsparti på den måde, at vi går efter politiske resultater til gavn for dem, der har stemt på os.

- Men den regering, der er kommet baseret på De Radikale, har selvfølgeligt gjort det noget svært for os. For regeringen har valgt side, siger Peter Skaarup.

- Udlændingepolitikken er jo allerede kørt af sporet. Så vi vil selvfølgeligt også konsekvent markere, at vi mener, at regeringen bringer Danmark i den forkerte retning.

Ifølge Hans Engell kan det spille ind på linjen, at Pia Kjærsgaard er tilbage for fuld kraft efter at have tabt posten som formand for Folketinget, og at Morten Messerschmidt er tilbage fra EU. De står begge for en hårdere kurs end formanden ifølge kommentatoren.

- Historisk har der altid været 100 procent enighed om linjen. Men det er tydeligt, at partiet nu præges af to retninger.

- Thulesen Dahls mere pragmatiske linje og Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidts mere nationalkonservative kurs. Den diskussion bliver de nødt til at tage, siger Hans Engell.

Peter Skaarup glæder sig over, at de to er i folketingsgruppen og medgiver, at de nok er mere til slagsbrødre-siden.

- Men de kan også godt nå resultater, hvis det er det, der er bedst. Det ene udelukker ikke det andet.

- Men det er klart - og det skal vi selvfølgeligt diskutere nærmere hvordan - at man vil se et Dansk Folkeparti i en rolle som aktiv opposition. For der er virkelig noget at være i opposition til, siger Peter Skaarup.

