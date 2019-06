»Dansk Folkeparti er bombet 20 år tilbage, hvis det her bliver resultatet på valgdagen, så der sidder nok nogle DF'ere og bider negle lige nu.«

Sådan lyder det fra politisk kommentator Jarl Cordua, da B.T. oplyser ham om endnu en tilbagegang for Dansk Folkeparti.

Den seneste måling, som YouGov har foretaget for B.T., viser nemlig, at partiets vælgere fortsætter med at flygte (du kan se hele målingen i bunden af denne artikel, red.).

Dansk Folkeparti står således til at få blot 8,5 procent af stemmerne, hvilket er ét procentpoint mindre end den forrige måling, hvor partiet for første gang i YouGovs historie endte under 10 procent.

Kristian Thulesen Dahl.

»De må være ret rystet i Danske Folkeparti med de her lave målinger. Jeg tror ikke, de når så langt ned på valgdagen, men det her er helt klart et advarselssignal om, at der er gået noget helt galt for DF,« siger Jarl Cordua og fortsætter:

»Hvis det her bliver resultatet på valgdagen, er det mere end en halvering fra sidste valg og et niveau, vi sidst så tilbage før 2001, så ja, de vil være bombet 20 år tilbage.«

Faktisk skal man helt tilbage til 1998 for at finde et valgresultat for Dansk Folkeparti, der ligger under 8,5 procent. Her fik partiet 7,4 procent ved deres første Folketingsvalg nogensinde.

Ifølge den politiske kommentator skal Kristian Thulesen Dahl dog ikke være bange for at miste sin formandspost.

»Dansk Folkeparti er et topstyret parti, så jeg tror ikke, han skal være bekymret. Hvem skal også udfordre ham?,« lyder det fra Jarl Cordua, der fortsætter:

»Morten Messerschmidt er det bedste bud, og han bærer vel en del af skylden for DF's nedgang, da han er ansvarlig for partiets største skandale,« siger kommentatoren og henviser til Meld og Feld-sagen.

»Så jeg vil se det, før jeg tror det,« afslutter Cordua.

Også Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, er rystet over Dansk Folkepartis styrtdyk:

»Jeg er virkelig, virkelig overrasket. Det må jeg sige. Jeg troede personligt, at de havde en bund på 11-12 procent, så at de er på den anden side af ti procent er en chokerende udvikling,« siger Erik Holstein og fortsætter:

»Hvis man havde sagt det for et år siden, var man blevet kørt væk til psykiatrisk behandling, hvad man var politisk kommentator.«

Skaarup: 'Det lyder ikke af meget'

Da B.T. præsenterer målingens resultat for Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarp, lyder hans umiddelbare kommentar:

»Det lyder ikke af meget,« før han med et grin tilføjer, at han har set andre målinger, hvor partiet ligger til at få mellem 10 og 12 procent af stemmerne.

»Det er klart, at det ikke er et tilfredsstillende resultat, hvis det bliver valgresultatet. Men vi kæmper hårdt frem til valgdagen klokken 20 for at overbevise vælgerne om, at de skal stemme på Dansk Folkeparti,« siger han og fortsætter:

»Og jeg synes, vi kommer godt igennem med vores budskaber om asylstop og flere plejehjemspladser til dem over 80 år, så jeg er meget forstrøstningsfuld og tror ikke, at vi ender på det resultatet, men højere end det.«

Han slår dog fast, at Dansk Folkeparti 'generelt set ikke er på det niveau', de gerne vil være på.

»Vi vil da gerne højere op. For det er klart, at vi kan tale med større vægt i Folketinget, jo flere stemmer vi får,« forklarer han.

Han påpeger, at noget af forklaringen på nedgangen måske kan skyldes, at der er så stort et fokus på de to statsministerkandidater - Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen - at det er svært for andre 'at trænge gennem lydmuren'.

»Når de to siger et eller andet, så ryger det gennem lydmuren, men når vi ringer, så er det ikke så nemt at komme ud med vores budskaber, fordi det er sværere at komme gennem nåleøjet,« mener Peter Skaarup.

Han fastholder dog, at han tror, Dansk Folkepartis valgresultat bliver bedre, end målingen giver udtryk for.

»Jeg hører fra mange, når vi er ude på gader og stræder, at de gerne vil stemme på Dansk Folkeparti, så jeg er fortrøstningsfuld. Vi arbejder hårdt for det, og det, tror jeg, gør, at vi i sidste ende får et bedre resultat end det her,« siger gruppeformanden.

