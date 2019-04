Mange af de 200 fremmødte ved en mindehøjtidelighed i anledning af 79-årsdagen for besættelsen undrede sig.

Baggrunden var en rød-hvid krans, som lignede alle de andre - men så alligevel ikke.

For kransen blev lagt af Dansk Folkepartis lokalafdeling i Haderslev, og det fandt flere af deltagerne upassende - fordi mindehøjtideligheden er til ære for fire soldater fra Haderslev Kaserne, som 9. april 1940 faldt i kamp i Haderslev.

»Det er smagløst, og jeg glæder mig over, at andre partier havde pli til ikke at nedlægge kranse,« siger formanden for Haderslev Domsogns menighedsråd, Poul Erik Brodersen til TV Syd.

9. april blev 79-årsdagen for Danmarks besættelse markeret med den traditionelle march og kransenedlæggelse ved Hertug Hans Kirke i Haderslev, tirsdag den 9. april 2019.

Han mener, at man bør lade kommunen og soldaterforeningerne ære de faldne - og ikke lave politik ved et sådant arrangement.

Den holdning giver Dansk Folkeparti ikke meget for.

»Jeg er rystet og forundret over, at det pludselig er blevet et problem. Vi gør det for at ære de faldne, for at vise respekt for dem, der gjorde modstand og kæmpede for det land, som vi holder af,« siger formanden for Dansk Folkeparti i Haderslev Henrik Jeppesen til TV Syd.

Højtideligheden i tirsdags fandt traditionen tro sted ved mindeobelisken for de fire faldne soldater, som står ved Hertug Hans Kirke i Haderslev.

Det er Haderslev Garnision, som står for mindehøjtideligheden.

Sidste år fik Dansk Folkeparti for første gang lov til at lægge en krans ved arrangementet, og garnisonen ser intet problem i, at det gentog sig i år.

»Vores indgangsvinkel er, at alle, der har lyst, er velkomne til at lægge en krans. Vi forholder os ikke til hvem, for så går vi netop hen og tager parti, og der er jo ikke noget i Dansk Folkeparti, der er forbudt,« siger kaptajn Chris Bjerre Klingenberg, der er presse- og informationsofficer ved Haderslev Kaserne, til JydskeVestkysten.

I alt blev 16 danske soldater dræbt ved den tyske invasion og besættelse 9. april 1940. 23 danskere blev såret.

