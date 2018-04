Flere TV2-ansatte skal arbejde i Odense, og en fremtidig køber skal bindes til fynsk hovedsæde, lyder krav.

København. TV2 skal rykke tilbage til Odense. Og der skal tv-stationen blive. Sådan lyder et krav fra Dansk Folkeparti, forud for at kulturminister Mette Bock (LA) ventes at præsentere regeringens udspil til medieforlig.

Tv-stationen har allerede sit officielle hovedkvarter i Odense. Men medieordfører Morten Marinus (DF) mener, at balancen er tippet, så for mange af TV2's ansatte arbejder i København.

Samtidig stiller DF det som betingelse, at en eventuel fremtidig køber af stationen skal forpligtes til at bevare hovedsædet i Odense.

Kan man ikke stille et sådant krav til en køber, vil DF ikke støtte et salg af mere end 49 procent af TV2, fastslår Marinus.

- Vi får i forvejen mange nyheder fra København. Det er vigtigt også at være til stede ude i landet, siger Morten Marinus.

- Samtidig er det også TV2's identitet, at man ikke er en københavnerkanal. Men at man er hele Danmarks favorit-tv-station. Det står man sig bedst ved at være, hvis man ikke har hovedaktiviteten i København.

DF har løbende spurgt kulturministeren til udviklingen i, hvor TV2's ansatte arbejder. Det er på den baggrund, at Marinus nu konstaterer, at udviklingen er gået for meget i Københavns favør.

/ritzau/