Det er tid til selvransagelse hos Dansk Folkeparti efter et valgresultat, der hører til blandt partiets dårligste.

Over de kommende måneder vil partiet granske, hvordan det kunne gå så galt, at mere end hver anden vælger fandt andre steder at sætte krydset.

Men det er ikke kun hos Dansk Folkeparti, der bør være noget at tænke over, mener partiformand Kristian Thuelsen Dahl. Han spiller nu bolden over til det største borgerlige parti.

»Spørgsmålet er, om Lars Løkke Rasmussen er leder af Venstre om fire år. Det må Venstre svare på. Men Venstre kan jo først melde sig ind i genopbygningen af den borgerlige blok, når partiet har afgjort hvilken vej, partiet vælger,« siger han.

Meldingen kommer i et live-interview på Folkemødet, hvor B.T.s politiske redaktør Andreas Karker talte med DF-formanden.

Her slog Thuelsen Dahl fast, at det borgerlige samarbejde 'ikke kan fortsætte, som det har gjort de her fire år'.

»Hvorfor skal det hver gang ende med at handle om skat, fordi der sidder et parti, der har det som omdrejningspunktet for alt? Det borgerlige projekt er blevet gidseltaget og er blevet for snævert. Det må genopfindes,« sagde han med slet skjult adresse til Liberal Alliance.

Partiets tidligere leder Anders Samuelsens lyst til at klatre langt op i træer voldede regeringen - og dermed hele den borgerlige lejr - stort besvær i den forgangne valgperiode. Ved valget mistede Liberal Alliance ni mandater og har nu kun fire.

Siden har den nyvalgte Alex Vanopslagh overtaget roret. Og Samuelsen er smidt over bord af vælgerne.

»Der må komme noget refleksion - også hos den nye leder. Han er jo uplettet.«

Men var Kristian Thuelsen Dahl egentlig ikke på vej i favnen på Mette Frederiksen og dermed væk fra blå blok?

»Det gik ud på at forpligte hende hårdt på det, hun sagde. Hvis hun står ved de løfter, hun har givet danskerne, har vi jo ikke tabt, men snarere vundet,« siger Kristian Thuelsen Dahl.

Forleden var han til samtale med Mette Frederiksen som led i hendes sonderinger om muligheden for at danne en regering. Her var stemningen god, berettede han om.

»Da jeg forlod lokalet, sagde jeg 'Mette, nu har du noteret dig den gode stemning. Når du nu sidder med Pernille Skipper og Morten Østergaard, så husk den gode stemning der var, da vi var her',« fortæller Kristian Thuelsen Dahl.

Ikke overraskende ser han gerne et samarbejde mellem Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti.

Forude venter arbejdet med at holde kampgejsten i den nu 21 mandater store folketingsgruppe. Flere af partiets kendte profiler som Martin Henriksen og Kim Christiansen er røget ud. Til gengæld er Morten Messerschmidt vendt hjem til Christiansborg.

Han kommer fremover til at være en af partiets spydspidser udadtil. En plads i gruppebestyrelsen er det til gengæld ikke blevet til.

»Jeg har altid set ham som meget dygtig politiker og en af dem, der skal bruge sin tid på at komme ud med politiske budskaber. Vi har vurderet, at i gruppebestyrelsen er der også en masse administrativt. Jeg tror, vi får mere ud af Morten ved at bruge ham i en mere udadvendt rolle,« siger Kristian Thuelsen Dahl.

Selv bliver han som formand.

»Det er, når man er i høj sø, og skibet tager vand ind, at man har brug for, at kaptajnen bliver stående og er parat til at tage ansvar.«