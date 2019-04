Mens Sverigedemokraterna tøver, slutter Dansk Folkeparti sig til ny højrefløjsgruppe i EU-Parlamentet.

Dansk Folkeparti går forud for det kommende valg til EU-Parlamentet sammen med tre andre partier, der ønsker at danne en ny partigruppe i EU-Parlamentet.

Ud over Dansk Folkeparti består kvartetten af det finske parti De Sande Finner, det tyske Alternative für Deutschland og italienske Lega.

Det oplyser Dansk Folkepartis spidskandidat til det kommende valg til EU-Parlamentet, Peter Kofod, til medie Dit Overblik, der er ejet af Dansk Folkeparti.

Planerne præsenteres på et pressemøde mandag, hvor alle fire partier er repræsenteret. Fra Dansk Folkeparti deltager den nuværende gruppeformand for Dansk Folkeparti i EU-Parlamentet, Anders Vistisen.

Hvis de fire partiers ønske om en ny gruppe i parlamentet skal gå i opfyldelse, skal der formelt set være 25 medlemmer fra en fjerdel af EU's medlemslande.

Dermed skal gruppen finde medlemmer fra yderligt mindst tre andre lande.

De fire første partier har fundet sammen om tre emner: Et stop for illegal indvandring, beskyttelse af national kultur og en modstand til en øget integration af nationalstaterne i EU.

Adspurgt om samarbejdet med Lega siger Peter Kofod til Dit Overblik:

- Jeg behøver ikke stå inde for, hvad andre partier laver i andre lande. Det væsentlige for os er, at vi deler ønsket om at ville trække EU i den samme retning.

- Når Bendt Bendtsen (De Konservatives medlem af EU-Parlamentet, red.) kan sidde i gruppe med Victor Orban og hans Fidesz-parti fra Ungarn, og når Socialdemokratiet kan sidde sammen med regeringspartiet fra Rumænien, der har voldsomme korruptionsanklager imod sig, så kan jeg også tåle at sidde i gruppe med Salvini.

I dag er Dansk Folkeparti og De Sande Finner medlem af den konservative gruppe ECR sammen det polske regeringsparti Lov og Retfærdighedspartiet, svenske Sverigedemokraterna og de britiske Konservative.

Sverigedemokraterna har ifølge det svenske nyhedsbureau TT afvist at forlade den konservative gruppe for at slutte sig til det nye projekt.

Italienske Lega, der har indenrigsminister Matteo Salvini i spidsen, har hidtil været i anden gruppe i parlamentet ved navn ENF. Her har de siddet sammen med blandt andet det franske National Samling, der er ledet af Marine Le Pen.

Alternative für Deutschland har siddet i en tredje gruppe EFDD. Her er det italienske parti Femstjernebevægelsen og det britiske Brexitparti med Nigel Farage i spidsen nok de bedste kendte partier.

/ritzau/