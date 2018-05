Tyrkiet hører ikke længere til i NATO og bør smides ud af den vestlige forsvarsalliance. For Tyrkiet er ikke længere en forbundsfælle, men en modstander. Derfor bør Vesten mande sig op og sætte Tyrkiet grundigt på plads.

Sådan lyder den kontante melding fra Dansk Folkepartis europaparlamentariker Morten Messerschmidt med opbakning af udenrigsordfører Søren Espersen.

Ifølge de to DF-topfigurer har Tyrkiet i de senere år konsekvent modarbejdet Vestens interesser, så landet hverken hører hjemme i NATO eller EU.

»I de 15 år Erdogan har stået i spidsen for Tyrkiet, har vi set en nyorientering, hvor det efterhånden må stå fuldstændig klart, at Erdogan ikke ser en vestlig fremtid for sit land. Det gælder ikke mindst i forsvars- og udenrigspolitiken. Han køber våbenmateriel i Rusland, og har lavet en ny alliance med Rusland og Iran. Og i Syrien synes man mere optaget af at bekrige kurdere end at bekrige Islamisk Stat, og er i direkte modsætning med den linje, som USA lægger,« siger Morten Messerschmidt til BT.

»Hele den logik, der under den kolde krig lå bag at optage Tyrkiet i NATO, er i dag forsvundet. Derfor bør man tage konsekvensen og vise tyrkerne døren,« tilføjer han.

Selv om Putin rasler med sablen over for Vesten, mener Morten Messerschmidt, at det vil være klogt at smide tyrkerne ud af NATO.

»Tyrkerne laver helt deres egne alliancer trods NATO-medlemsskabet - selv med dem, som vi ligger i konflikt med. Og netop i en tid, hvor verden er urolig, har vi ikke brug for på grund af NATOs musketér-ed at skulle risikere at sende danske tropper af sted for at kæmpe i en eller anden krig, som Tyrkiet måtte være militært involveret i. Derfor er vi nødt til at opsige den alliance,« siger DFs europaparlamentariker.

»Tyrkiet orienterer sig i stadig mere islamistisk retning, og derfor hører de hverken til i EU eller NATO. De skiftevis griner ad og provokerer Europa i øjeblikket i relation til flygtningekrisen. Det eneste tyrkerne har respekt for, det er konsekvens, og NATO burde smide dem ud,« understreger han.

Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen deler dog ikke DF-synspunkterne om Tyrkiet:

»Det er ikke tid til forhandlinger om et EU-medlemsskab med Tyrkiet, men i forhold til NATO vil det være i modstrid med vores forsvarsinteresser i Vesten at fryse Tyrkiet ud. Det kunne åbne op for, at Tyrkiet og Rusland fandt sammen i stedet. Tyrkiet har en geografisk nøgleposition og er den største militærmagt i NATO i dag efter USA. Derfor har de stor betydning, og vi må bare erkende, at hvis ikke vi vil have dem, så er der mange andre, der står klar. Sagt lige ud: en meget ustabil region kan risikere at blive endnu mere ustabil, hvis Tyrkiet bliver smidt ud af NATO.«

»Vi er decideret rasende over, hvad Tyrkiet gør både indenrigs og udenrigs - eksempel er den seneste offensiv i det nordlige Syrien mod de kurdiske styrker direkte dum. Men tyrkerne skal have lang snor. En gang imellem er det bedre at tale med nogen indenfor i et rum i stedet for, at de pludselig er udenfor,« siger Venstres udenrigsordfører til BT.