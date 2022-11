Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag skal Folketinget beslutte, om Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, skal have ophævet sin parlamentariske immunitet. Han skal igen i retten for EU-svindel og dokumentfalsk.

Det stiller medlemmerne af Messerschmidts parti i en noget absurd situation.

Dansk Folkeparti oplyser til B.T., at de kommer til at stemme for at ophæve formandens immunitet – men, at det er en beslutning, de træffer med ro i sindet.

De tror nemlig på, at deres Messerschmidt bliver fuldstændig frikendt.

Faktaboks: Parlamentarisk immunitet Et folketingsmedlem kan ikke stilles for retten i en straffesag eller fængsles uden Folketingets samtykke, medmindre medlemmet bliver grebet på fersk gerning.

Bestemmelsen om immunitet er indført for at beskytte Folketingets medlemmer mod vilkårlige forfølgelser fra regeringens side.

Når man ikke længere er medlem af Folketinget, kan man godt retsforfølges for ting, der er sket, mens man sad i Folketinget.

Folketingsmedlemmer kan tildeles mindre bøder, for eksempel for at køre for stærkt, uden at Folketinget skal give sit samtykke, men kun, hvis den pågældende frivilligt betaler bøden.

Grundloven giver også folketingsmedlemmerne en udvidet form for ytringsfrihed, når de taler i Folketinget.

Der kan for eksempel ikke føres injuriesager mod medlemmerne for noget, de har sagt i Folketinget, medmindre Folketinget giver tilladelse til det. Kilde: Folketingets leksikon, DR Nyheder.

»Dansk Folkeparti går efter fuld frifindelse i den her sag. Hvis anklagemyndigheden i det her land beder om at få lov til at prøve en sag mod et medlem af Folketinget, så er det helt klart vores udgangspunkt, at de skal have lov til det,« siger Peter Kofod, gruppeformand i Dansk Folkeparti.

Sagen, der skal for retten, er kendt som Meld og Feld-sagen og har én gang tidligere ført til en betinget fængselsstraf på seks måneder for Messerschmidt.

Det skete sidste år, men efter afgørelsen kom det frem, at dommeren i sagen kunne opfattes som inhabil.

Ekstra Bladet kunne nemlig afsløre, at dommeren havde liket et Facebook-opslag, der opremsede en række politikere, som ikke blev straffet for deres ugerninger – herunder Morten Messerschmidt.

Meld og Feld-sagen drejer sig kort fortalt om uberettiget udbetaling af EU-midler til en konference, som blev holdt i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015.

Der er med al sandsynlighed et overvældende flertal blandt Folketingets medlemmer for, at Morten Messerschmidts parlamentariske immunitet bliver ophævet – og dernæst skal i retten endnu en gang.