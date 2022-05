»De pisser på skatteyderne.«

Så kontant lyder meldingen fra Dansk Folkeparti efter, at det er kommet frem, at en kunstner har fået bevilget offentlig støtte til at udstille et værk, hun selv stjal og smed i vandet i 2020.

Det var Weekendavisen, som bragte historien om, at Katrine Dirckinck-Holmfeld støttes med 35.000 kroner til at udstille den buste af Frederik 5., som hun i sin tid som institutleder på Kunstakademiet fjernede fra Charlottenborg festsal og derefter smed i vandet i Københavns Havn.

Hverken lederen af Projektstøtteudvalget, som har bevilget pengene, eller Katrine Dirckinck-Holmfeld selv ønsker at lade sig interviewe af avisen.

Men på Christiansborg er der harme over, at der bliver bevilget offentlige midler til, at Katrine Dirckinck-Holmfeld kan udstille et værk, som hun er tiltalt for at have udøvet groft hærværk på – og som hun afkræves erstatning for af bustens ejere, Akademiraadet.

»Man river sig selv i håret over, hvor vanvittigt det er. Almindelige mennesker går på arbejde og betaler skat, for at kunstnere så kan ødelægge vores kulturarv og tjene penge på det,« siger Dansk Folkepartis kulturordfører Dennis Flydtkjær til B.T.

Er det ok, at der bliver bevilget 35.000 i offentlig støtte til en udstilling af den meget omtalte buste?

Dansk Folkeparti mener, at tiden nu er kommet til grundigt at gennemgå den offentlige støtte til danske kunstnere.

»Det indspiste kunstnermiljø viser med det her eksempel endnu en gang, at de lever i en helt anden verden. De lever i en verden, hvor man pisser på skatteyderne og bag lukkede døre sidder og griner af de mennesker, der holder det her land kørende. De skulle skamme sig,« tordner Dennis Flydtkjær og fortsætter:

»Mon ikke vi skal kigge på at få lukket Statens Kunstfond, og så kan danskerne støtte den kunst, de ønsker?« spørger han.

»Det var svært at samle penge ind i gamle dage, men i dag har vi jo MobilePay, netbank, hjemmesider osv., hvor man kan samle penge ind. Måske er det på tide, at kunstnerne stod lidt mere på egne ben,« siger Dennis Flydtkjær.

Akademiraadets forkvinde, Merete Ahnfeldt-Mollerup, kan ikke forestille sig, at man nogensinde vil udlåne busten til Katrine Dirckink-Holmfeld.