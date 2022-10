Lyt til artiklen

Dansk Folkeparti er på vej med et nyt sundhedsudspil, hvor et af de bærende elementer vil være et forslag om en kulegravning af de nuværende behandlingstilbud, som personer, der er afhængig af alkohol, tilbydes.

»Der er desværre mange, som er berørt af alkoholisme. Det er et problem, som rammer rigtigt mange. Ikke bare dem, som har selve problemet, men også deres pårørende, herunder ægtefæller og børn,« siger Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og fortsætter:

»Vi svigter mange danskere i dag ved, at langt de fleste, som henvender sig, får tilbudt en antabuskur og her er problemet, at den ikke hjælper på trangen til at drikke. Mange flere skal have tilbudt en bedre behandlingsmulighed, såsom et minnesotaforløb,« siger Messerschmidt.

B.T. har fået indblik i Dansk Folkepartis udspil, som opremser en række udfordringer, som Dansk Folkeparti mener, der er med den danske alkoholbehandling i dag.

Herunder at for mange overlades til sig selv på en antabuskur. 93 procent af den solgte medicin mod alkoholmisbrug er antabus.

Desuden er der for få kvalificerede alkoholbehandlere i kommunerne og meget få kommer i reel døgnbehandling i et minnesotaforløb eller lignende behandling og mange må betale for deres behandling selv.

Dansk Folkepartis udspil beskriver, at der bør »iværksættes et yderst kritisk eftersyn af hele den danske alkoholbehandling«. Men detaljerne i hvordan hele området skal løftes skorter det lidt på.

Messerschmidt uddyber:

»Der er for mange, der betaler selv for deres forløb og vi ønsker, at det ikke skal være en økonomisk byrde for nogen, hvis de ønsker at blive behandlet for alkoholmisbrug,« siger han.

Så danskerne skal have adgang til gratis minnesotakure eller et tilsvarende forløb?

»Det kan godt være, at personer med store formuer ikke skal tilbydes helt gratis behandling, men det skal være sådan, at din personlige økonomi ikke skal være et afgørende parameter for om du kommer i effektiv behandling,« siger han.

I organisationen Alkohol & Samfund hilser man nye initiativer på området velkomment.

Organisationen har dog først og fremmest et ønske om, at der indføres krav om faste kvalitetsstandarder for alkoholbehandling i alle danske kommuner.

»Sundhedsstyrelsen har en række nationale retningslinjer for god alkoholbehandling, men som Sundhedsstyrelsen også fastslog i et servicetjek af alkoholbehandlingen i 2020, er kvaliteten i kommunerne meget svingende,« siger Ida Fabricius Bruun, direktør for Alkohol og Samfund og fortsætter:

»Kommunerne er forpligtigede til at tilbyde et gratis behandlingsforløb, men er ikke forpligtigede til at overholde nogle særlige krav eller en national standard. Det så vi gerne blev indført,« siger hun.