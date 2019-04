Dansk Folkeparti erkender, at man har ramt uden for skiven med forslag om dyr omfartsvej i Mariager.

Dansk Folkeparti er parat til at droppe dele af planen om en omfartsvej ved Mariager.

Forslaget om en 377 millioner kroner dyr omfartsvej ved Mariager, der skulle føre tung trafik uden om byen, er blevet mødt af hård kritik.

I stedet for omfartsvejen foreslår Dansk Folkeparti en mindre omfartsvej ved Mariager til 80 millioner kroner, der ifølge TV2 skal gå til Alstrup og ikke som tidligere til Assens.

Blandt andre TV2 og Radio24syv har bragt nyheder om, at den tunge trafik i Mariager er meget begrænset. Samtidig har tidligere undersøgelser fra Vejdirektoratet ikke vist, at der skulle være behov for en omfartsvej.

Specielt Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen har været en fortaler for omfartsvejen.

Kim Christiansen bor selv i nærheden af Mariager og driver en kro i byen. Overfor Radio24syv har han sagt, at den tunge trafik betød ødelagte tagrender og blomsterkrukker i byen, og at den udgør en sikkerhedsrisiko.

- Det handler om sikkerhed for skolebørn. Det handler om sikkerhed for de mange turister, der krydser Havnevej hver sommer, men som må springe for livet, fordi der kommer et 25 meter vogntog kørende forbi, sagde Kim Christiansen tidligere til radiostationen.

Omfartsvejen var en del af den 110 milliarder kroner store infrastrukturplan, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede midt i marts.

Til TV2 News fortæller formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl:

- Vi har lyttet til kritikken og har kigget på projektet en gang til. Vi synes, at vi har lavet en god samlet plan til 112 milliarder kroner. Men hele diskussionen har handlet om omfartsvejen ved Mariager.

- Vi erkender, at vi måske ikke har ramt skiven helt rent her. Nu kan vi tage udgangspunkt i et projekt, der er i en hel anden pris, men stadig gør en masse positive ting.

/ritzau/