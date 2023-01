Lyt til artiklen

Står det til Dansk Folkeparti, så skal danskerne stemme om, hvorvidt store bededag skal afskaffes.

Det fortæller beskæftigelsesordfører Nick Zannermann til B.T.

»Vi går ind for en folkeafstemning. Vi har tænkt os at foreslå det, hvis ikke andre gør det,« siger han.

Han kritiserer desuden regeringens metode for at få gennemført afskafningen, som han mener er ufin.

»De gjorde det meget klart, at det her bliver adgangsbilletten til at komme med i forsvarsforliget. Det er bøllemetoder,« slår bekskæftigelsesordføreren fast.

Han fortæller desuden, at hvis regeringen får held med at sløjfe helligdagen, vil Dansk Folkeparti samme dag fremsætte et lovforslag om at genindføre store bededag.