Du kender sikkert allerede den smiley, som hænger på restauranterne.

Men nu vil Dansk Folkeparti foreslå, at der kommer en ny smileyordning, som ifølge retsordfører i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, gøre det mere gennemskueligt for forbrugeren, om butikken handler i overensstemmelse med loven.

Mindre butikker som for eksempel har snydt med moms, skat eller arbejdsforhold skal registreres på myndighedssider på lige fod med den, der findes hos Fødevarestyrelsen og en smiley som man kender det fra restauranter skal have en lignende smiley hængende.

»Vi mener, at forbrugerne skal have en tilsvarende ordning, som handler om nogle andre områder end bare det hygiejnemæssige, som at der er betalt afgifter af varerne, er der styr på ansættelses og ejerforholdene og sådan noget,« siger Peter Skaarup og tilføjer.

»Jeg synes, det er rimeligt, man som forbruger kan vide sig sikker på, om ejeren har rent mel i posen.«

Hvilken myndighed skal løfte den her opgave?

»Vi vil gøre det mere besværligt at føre en ublu forretning, og det skal skattevæsnet være med til at holde øje med, men der kan også være andre styrelser, som kan have en opgave i at løfte sådan en ordning,« siger Peter Skaarup.

Hvor stor skal en butik være, før den er for stor til at være en del af den her smileyordning?

»I praksis forestiller jeg mig ikke, de store dagligvarebutikker skal høre under denne ordning. De kan ikke holde til at snyde samfundet på den måde her, men forestiller os en ordning, som den man kender den fra restauranterne for eksempel.«

Tror du virkelig, at folk vil tjekke derhjemme, om deres lokale kiosk spiller fuldstændig efter samfundet regler, før de går ned og køber en sodavand?

»Det er der nogle, som går op i. Og det får forbrugerne så også en mulighed for at gå op i med denne ordning, hvor de kan se, om de støtter en butik, som overholder helt rimelige spilleregler. Det er jo desværre ikke alle butikker, der overholder reglerne.«