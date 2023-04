Lyt til artiklen

Ligesom man kan tage fri på barns første sygedag, vil DF indføre det samme, hvis bedsteforældre bliver syge.

Det fremgår af et beslutningsforslag, der skal stemmes om torsdag aften.

»Det kunne for eksempel betyde, at hvis en ældre mor eller far skal til lægen eller på hospitalet, så kan man som nær pårørende tage med og give tryghed,« uddyber beskæftigelsesordfører Nick Zimmermann.

DF vil med forslaget have regeringen til at udarbejde et kommissorium og indkalde til trepartsforhandlinger.

Men der er umiddelbart ikke stor opbakning til forslaget i regeringen.

Moderaterne og Venstre siger til Kristeligt Dagblad, at de har sympati for tanken, men ikke bakker op om forslaget:

»Det er arbejdsmarkedets parter, som skal prioritere det, hvis det skal indføres. Jeg mener, at vi som politikere går for langt i forhold til respekten for vores danske arbejdsmarkedsmodel, hvis vi begynder at diktere det,« siger beskæftigelsesordfører Eva Kjer fra Venstre til avisen.

Men Nick Zimmermann mener ikke, at DF blander sig i den danske model.

»Nej, det gør vi ikke, når vi siger, at det skal forhandles i en trepart.«

Men arbejdsmarkedets parter har jo lige skrevet under på en aftale. Er I ikke en postgang for sent ude?

»Nej, det synes jeg ikke, for det her er et forslag, vi har arbejdet meget på. Nu er vi klar til at sende det af sted, og så håber vi på opbakning i Folketinget og hos arbejdsmarkedets parter.«

Men I vil allerede indkalde i 2023, hvorfor allerede i år, når der lige er blevet forhandlet?

»Fordi vi mener, det er et vigtigt forslag, så hvis andre også mener det, kan vi jo lige så godt komme i gang. Og jeg tror, rigtig mange vil være glade for det.«

Hvem skal betale?

»Det skal forhandles hjem i en trepart. Men det handler grundlæggende om, hvad for et samfund, vi vil være. Vi vil bare gerne sikre, at danske familier i højere grad kan indrette sig, som de selv vil.«

Men hvem skal betale? Arbejdsgiverne?

»Ja, det vil det jo være, lige så vel som barns første sygedag. Det er også derfor, det skal forhandles hjem i en trepart.«

Til B.T. siger Thomas Skriver, medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg for Socialdemokratiet, at han »først og fremmest har sympati for forslaget«.

Alligevel synes han, DFs timing er skæv.

For arbejdsmarkedets parter har netop underskrevet en aftale.

Og i januar trådte den såkaldte omsorgslov i kraft, som giver lønmodtagere ret til fem omsorgsdage om året, blandt andet så man kan yde omsorg for en bedsteforælder i familien.

»Omsorgsloven kommer jo på baggrund af anbefalinger og samarbejde med arbejdsmarkedets parter, så det ville være mærkeligt at indkalde til en ny trepart, når loven ikke engang har fået lov at virke endnu,« siger Thomas Skriver.

Forskellen er bare, at der i omsorgsloven er tale om selvbetalte dage.

»Men det mener jeg, skal være op til arbejdsmarkedets parter,« siger Thomas Skriver.

DF har dog ikke tænkt sig at vente.

»Nej, for omsorgsdagene er jo dage, der er selvbetalte. Vi ønsker, at det her, ligesom barns første sygedag, skal være betalt, også så det kan bruges til mere akutte situationer, hvor man kan ringe ind om morgenen,« siger Nick Zimmermann.

Folketinget skal stemme om forslaget torsdag aften.