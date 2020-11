Tilbagegangen ser ud til at fortsætte for Dansk Folkeparti, som har bøvlet med intern uro i noget tid.

Dansk Folkeparti rammer et lavpunkt i mandagens meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter, der har lavet målingen for Ritzau.

Dansk Folkeparti står i målingen blot til at få 5 procent af stemmerne, hvilket er den laveste tilslutning, partiet har haft hos Voxmeter i dette årtusind.

Det hører med til historien, at der for partiet er en statistisk usikkerhed på 1,3 procentpoint.

Ved folketingsvalget sidste år fik formand Kristian Thulesen Dahls parti 8,7 procent af stemmerne, hvilket i forvejen var en vælgerlussing for partiet.

DF gik ved valget fra at have 37 mandater til at have 16 mandater i Folketinget.

Kristian Thulesen Dahl har efter valget ikke fået skabt ro i partiet, og senest vakte en bog om formanden postyr.

Derudover har der været andre sager, hvor der har været intern uenighed i partiet.

Blandt andet i sagen om religiøs omskæring af drenge, hvor partiet støttede et forbud.

Det fik folketingsmedlem Marie Krarup (DF) til at meddele, at hun ikke genopstiller til næste valg.

Voxmeters meningsmåling er lavet i perioden 26. oktober til og med 1. november. Den er lavet på baggrund af telefoninterview med 1021 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.

/ritzau/