Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er nok de færreste danskere, der kan følge med, når Dansk Folkeparti køber vin hjem.

Partiet har brugt hele 216.348 kroner på cirka 1.200 flasker rødvin fra maj 2020 til januar 2022, skriver Frihedsbrevet.

Pengene kommer fra Dansk Folkepartis partikasse, som de danske skatteydere blandt andet betaler til. I 2021 modtog Dansk Folkeparti 19 millioner kroner i gruppestøtte.

Perioden med dyre vine, som Frihedsbrevet har kunnet afsløre stoppede, lige efter at Morten Messerschmidt blev formand for partiet. Og de store indkøb af vine vækker undren hos den nye ledelse. For vinen, der svarer til cirka to paller, er ingen steder at finde længere.

Peter Kofod, gruppeformand for Dansk Folkeparti, fortæller til Frihedsbrevet, at partiet i forbindelse med folketingsvalget har gennemgået en række bilag og rettet kontakt til Dansk Folkepartis forhenværende sekretariatschef, Jeanie Nørhave, der har skrevet under på bilagene om vin.

»I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på en række mistænkelige forhold. Især er forplejningsudgifterne høje. Vi har derfor rettet henvendelse til Jeanie Nørhave for blandt andet at få kortlagt, hvor 1.200 flasker italiensk vin befinder sig. Dem har hun over en kort periode op mod sin afsked med partiet indkøbt for gruppens penge,« siger Peter Kofod til Frihedsbrevet.

Jeanie Nørhave arbejder i dag for partiet Danmarksdemokraterne. Hun meddeler via sin advokat til Frihedsbrevet, at hun ikke ønsker at svare på spørgsmål.

Men det stopper ikke ved de 1.200 flasker vin. Partiet har også købt adgang til Tivolis eksklusive erhvervsklub, der i 2022 kostede partiet 111.875 kroner alene. Det er på trods af, at alle folketingsmedlemmer har gratis adgang til Tivoli.