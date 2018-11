Datacentre fyrer for fuglene, og det skyldes ifølge Dansk Erhverv blandt andet afgifter på overskudsvarme.

Der er brug for at kigge på afgifterne, hvis de store datacentre, der er på vej rundt i Danmark, skal bruge deres overskudsvarme og ikke bare fyre for gråspurvene.

Sådan lyder det fra chefkonsulent i Danske Erhverv Poul Noer.

- I dag er der ikke en god forretningsmodel for de her store datacentre til at bruge deres overskudsvarme på grund af afgifter.

- Sådan er det også for produktionsvirksomheder og supermarkeder, der har svært ved at komme af med overskudsvarme, siger han.

Ifølge Ingeniøren er der kun ved et ud af de seks datacentre, som Google, Facebook og Apple planlægger på dansk jord, planer om at bruge overskudsvarme.

En af årsagerne til de nuværende afgifter på overskudsvarme er, at det skal forhindre, at virksomheder producerer falsk overskudsvarme og sælger det uden afgifter.

Men det mener Dansk Erhverv er en ubegrundet bekymring for datacentre.

Han medgiver, at det kan være relevant at diskutere, om der skal stilles krav om, at datacentrene ikke må spilde overskudsvarmen.

- Det er selvfølgelig en af overvejelser, der skal indgå i den samlede beslutning, når man placerer datacentre.

- Men for datacentre er det primære, at der er gode og stabile leverancer af energi, siger han.

Selv om de fleste af de store datacentre ikke kommer til at bruge deres overskudsvarme, mener Dansk Erhverv, at de er en stor gevinst for Danmark.

- Datacentrene bliver en del af Danmarks digitale infrastruktur. Det giver i sig selv job, men derudover vil det også kaste ekstra arbejdspladser af sig som en sideeffekt.

- Det kunne for eksempel være i udviklingen af løsninger i, hvordan man bedre kan udnytte overskudsvarme, siger Poul Noer.

I Folketinget er der pågående forhandlinger om, hvordan man kan løse udfordringerne omkring brug af overskudsvarme.

/ritzau/