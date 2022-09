Lyt til artiklen

Hele Europa er afhængig af undersøiske gasledninger, som for eksempel Baltic Pipe, som netop er blevet åbnet. Og vi kan ikke beskytte dem mod russiske angreb, hvis den højspændte situation udvikler sig til en væbnet konflikt.

»I min optik, så kan russerne sprænge vores gasledninger og andre underjordiske kabler, hvis de har lyst til det,« siger Jens Wenzel Kristoffersen, søofficer og analytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

Han udtaler sig, efter at gasledningerne Nord Stream 1 og 2 begge pludselig sprang store læk. Angiveligt ved eksplosioner efter bevidst lækage. Ingen har produceret håndfaste beviser, men blandt andet Polen har beskyldt Rusland for at stå bag.

»Det er bemærkelsesværdigt, at det sker netop som Baltic Line åbner. Jeg vil understrege, at vi ikke ved, om det var russerne, men hvis det var, så var det et perfekt tidspunkt at sende et signal om, at vi i Vesten ikke kan beskytte vores undersøiske kabler,« siger Jens Wenzel Kristoffersen.

Han forklarer, at Danmark såvel som NATO godt kan overvåge store områder og skabe et bedre overblik over trafikken i Østersøen og omkring vores undersøiske infrastruktur.

»NATO råder over flådefartøjer, som man kunne bede om at patruljere i området. Danmark har også fregatter med sonar, der kan se derned og i et større område,« siger Jens Wenzel Kristoffersen.

»Men at kunne overvåge området er ikke det samme som at kunne beskytte det. Det kan vi ikke, hvis der var tale om en krigssituation,« siger han.

Det gælder i øvrigt ikke blot undersøiske kabler og andet til søs. Danmark og resten af Europa er spækket med massiv infrastruktur, som er bygget i fredstid uden tanke for, om det kunne beskyttes i tilfælde af krig.

»Det er ikke anderledes med Storebæltsbroen eller Øresundsbroen. Her kunne man også placere nogle flådeskibe til at beskytte, men reelt ville det i længden ikke kunne lade sig gøre,« siger Jens Wenzel Kristoffersen.

I dag har forsvarsminister Morten Bødskov dog udtalt, at der ikke foreligger en militær trussel mod Danmark, trods de seneste døgns dramatiske udvikling.