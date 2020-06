Med en ny app kan man advare andre, hvis de har været udsat for smitterisiko og derfor bør lade sig teste.

På et pressemøde i Det Kongelige Biblioteks Have præsenterer sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag den længe ventede app til smartphones, som skal hjælpe med opspore smittede med coronavirus.

Appen har fået navnet "Smittestop".

- Kontaktopsporing er helt afgørende for at opspore og stoppe smittekæder. Appen er et godt våben til at bryde ukendte smittekæder. Vi ved eksempelvis, at der har været en smittet person ved en stor demonstration i København. Der vil den nye app være god til at opspore smittekæderne, siger Magnus Heunicke.

Med appen kan brugere give besked til andre brugere af appen, som man har været tæt på, hvis man bliver testet positiv med ny coronavirus.

Appen kan derved give besked til personer, som man ikke kender, og som man derfor ikke på anden vis kan advare om, at de muligvis har været udsat for smitterisiko. Derefter kan de blive testet.

