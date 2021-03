Et bredt flertal i Folketinget har besluttet af ændre taxiloven, så det bliver dyrere at blive chauffør.

Et flertal i Folketinget er enige om at ændre taxiloven, så man skal kunne tale dansk for at blive chauffør. Samtidig vil det blive dyrere at tage taxikørekort.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen er indgået af regeringen, De Radikale, SF, De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti

- Det er et helt rimeligt krav, at man skal kunne føre en samtale på dansk, når man kører taxi, og det får vi nu bedre dokumentation for.

- Samtidig er vi også enige om, at det i lyset af coronasituationen ikke er hensigtsmæssigt at lave store justeringer af taxiloven på nuværende tidspunkt, skriver transportminister Benny Engelbrecht (S) i meddelelsen.

Fra nu af vil det være ansøgerne, der skal kunne fremlægge bevis for at have bestået Prøve i Dansk 2 eller at have gennemført Folkeskolens afgangsprøve i dansk.

Tidligere har det været uddannelsesstedet, der har skullet sikre, at de optagede kan dansk. Men ifølge aftalen mange i branchen, at den "model ikke fungerer tilfredsstillende".

- Det er oplevelsen blandt mange aktører i branchen, at danskkundskaberne ikke er tilfredsstillende, står der i aftalen.

Ifølge meddelelsen betyder justeringen af loven også, at man vil "tilpasse afgift- og gebyrsatserne for at få udstedt, have et chaufførkort eller en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport". Den tilpasning bliver opad.

- Med den nuværende afgiftssats på en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport og gebyrsatsen for et chaufførkort har det vist sig, at området er underfinansieret, står der i aftalen.

Taxiloven vil samtidigt stå foran yderligere revisioner.

- Endelig er parterne enige om, at næste evaluering af taxiloven i lyset af coronakrisen først udarbejdes fire år efter lovens ikrafttræden, det vil sige i 2022, fremgår det af aftalen.

Tidligere transportminister Ole Birk Olesen (LA) er ikke imponeret af aftalen.

- Når jeg sætter mig ind i en taxa, så går jeg op i, om chaufføren kører korteste rute fra A til B, at han kører ordentligt, og at bilen er ren. Jeg går ikke op i, hvor god chaufføren er til dansk, skriver han på Facebook.

- Aftalen er tåbelig. Den vil kun gøre det sværere for udmærkede mennesker blandt indvandrere i Danmark at få arbejde i Danmark. Og den vil gøre det sværere at få chauffører nok, tilføjer eksministeren.

/ritzau/