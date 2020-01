Danmarks 14.-mandat i EU-Parlamentet tiltræder i slutningen af januar. Men hun er gravid og starter på barsel.

Linea Søgaard-Lidell (V) bliver det 14. danske medlem af EU-Parlamentet, når briterne ventes at træde ud i slutningen af januar. Da hun er højgravid, bliver det et kapløb om, hvorvidt det bliver hendes barn eller brexit, der kommer først.

To store drømme falder på samme tid, og hun indleder derfor sin valgperiode med at holde barsel i omkring tre måneder til slut april.

- Det er jo komisk, at det falder sammen, og det viser bare, at livet ikke er til at planlægge. Vi kan ikke andet end at grine lidt af det, og det bliver et heftigt 2020, men det må vi tage, som det kommer, siger hun.

Hun blev gravid under valgkampen til EU-Parlamentet, som hun blev valgt til i maj 2019.

Hun får dog først udløst sit mandat, når briterne forlader EU-systemet. Derfor har hun siden fulgt godt med i begivenhederne i Storbritannien, da briternes udtræden af unionen har været udskudt flere gange.

Oprindeligt skulle briterne have forladt EU 29. marts, og på et tidspunkt var brexit udsat til 31. oktober. Her blev det udskudt igen.

Nu ser det ud til at blive i slutningen af januar, og Linea Søgaard-Lidell er blevet kontaktet af parlamentet for at få de sidste ting på plads.

Hun er okay med, at hun skærer i sin barsel.

- Til gengæld tager min kæreste en længere barsel i forhold til, hvad jævnaldrende mænd gør. Det handler om, hvad der giver mening for vores lille familie i den situation, vi er i. Det er et særligt arbejde, jeg har foran mig, og derfor er det nogle andre omstændigheder, siger hun.

I marts sidste år havde den konservative profil Mette Abildgaard sit barn med i Folketingssalen, da hun skulle stemme. Den daværende folketingsformand Pia Kjærsgaard (DF) sendte hende dog ud af salen, hvilket vakte opsigt.

Linea Søgaard-Lidell tager ikke sit barn med til afstemninger. Men datteren og kæresten vil følge hende rundt i Bruxelles, og når hun eksempelvis skal til Strasbourg en gang om måneden.

- Min kæreste og datter kommer til at følge med mig rundt. De kommer nok ikke med ind og stemme, men de tager med mig, så de er i nærheden i et halvt års tid, siger hun.

/ritzau/