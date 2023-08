Den danske ambassadør til Iran, Jesper Vahr, blev mandag kaldt til samtale i det iranske udenrigsministerium i Teheran.

Det bekræfter Udenrigsministeriet overfor B.T.

Ifølge iranske medier blev den danske ambassadør kaldt til samtale, fordi Iran på ny protesterer mod ødelæggelser af Koranen.

Indkaldelsen kom få dage efter, den dansk-iranske kunstner Firoozeh Bazrafkan rev Koranen i stykker på et rivejern foran Irans ambassade i København.

Den danske ambassadør til Iran, Jesper Vahr, var til samtale i det iranske udenrigsministerium mandag. Foto: Bjarne Lüthcke

En talsperson fra Irans udenrigsministerium skal have bedt ambassadøren om at videreformidle Irans utilfredshed med 'vanhelligelse' af bogen til den danske regering, skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim.

Den danske ambassadør i Iran er allerede én gang – i juli – blevet indkaldt til samtale i forbindelse med koranafbrændinger i Danmark.

B.T. har prøvet at få et interview med den iranske ambassadør i Danmark, som har sendt et skriftligt svar.

»Ambassaden er af den faste overbevisning, at ytringsfriheden, som er en grundlæggende menneskerettighed, ikke må få lov til at opildne til had, så splid og skabe splittelse mellem folk, lande og kulturer,« skriver ambassaden og tilføjer:

»Ægte ytringsfrihed ligger i åben dialog, forståelse, tolerance og gensidig respekt for forskellige synspunkter, der kan fremme et miljø, hvor mennesker med forskellige overbevisninger og ideer kan sameksistere fredeligt.«

Den iranske ambassade i Danmark udsendte mandag en pressemeddelelse, hvori den fordømmer 'forhånelser af den hellige koran'.